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    Полузащитник «Зенита» Ерохин может перейти в «Краснодар»

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    Футболист «Зенита» Александр Ерохин летом может сменить команду. Как сообщил 23 мая сайт Sport24, полузащитник рассматривает возможность перехода в «Краснодар».

    Контракт 34-летнего игрока с «Зенитом» заканчивается в конце июня.

    Ерохин уже выступал за «Краснодар» с 2011 по 2013 год. В текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 25 матчах за «Зенит» в РПЛ и Кубке России. За петербургский клуб он играет с 2017 года. С тех пор он провел в чемпионате России 156 матчей, в которых забил 31 гол. Вместе с «Зенитом» он пять раз становился чемпионом России.

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