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    В Ленобласти неизвестные уничтожили табличку на мемориале финским военным

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    Полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту уничтожения таблички на финском мемориале в поселке Победа (Каннельярви) в Выборгском районе Ленобласти. Как стало известно «Фонтанке», от доски с надписью остались три осколка.

    Речь идет о мемориале, который расположен на территории кирхи. Он посвящен военным Республики Финляндия, погибшим во время Финской (Зимней) войны с СССР. Неизвестные разбили табличку, а гранитный камень испачкали зеленой краской.

    Год назад с Левашовского кладбища, где покоятся расстрелянные во времена Большого террора, исчез памятник польским жертвам политических репрессий.

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