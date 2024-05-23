В Ленобласти неизвестные уничтожили табличку на мемориале финским военным

Полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту уничтожения таблички на финском мемориале в поселке Победа (Каннельярви) в Выборгском районе Ленобласти. Как стало известно «Фонтанке», от доски с надписью остались три осколка.



Речь идет о мемориале, который расположен на территории кирхи. Он посвящен военным Республики Финляндия, погибшим во время Финской (Зимней) войны с СССР. Неизвестные разбили табличку, а гранитный камень испачкали зеленой краской.



Год назад с Левашовского кладбища, где покоятся расстрелянные во времена Большого террора, исчез памятник польским жертвам политических репрессий.

