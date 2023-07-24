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    «Говорят, упало дерево». В Петербурге на место исчезнувшего памятника полякам консул принёс цветы

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    Генеральный консул Польши в Петербурге Гжегож Слюбовски возложил цветы на месте памятника польским жертвам политических репрессий в Петербурге, который бесследно исчез с Левашовского кладбища. В администрации кладбища ему рассказали про дерево.

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    «Администрация кладбища нам сказала, что упало дерево на памятник. Но я в это не верю, потому что это не первый случай, когда убирают что-то, связанное с Польшей. И даже если дерево упало, то чтобы убирать из-за этого весь памятник... Там ничего вообще не осталось. Администрация говорит, что его увезли на "реновацию". Но снимков никто не делал, и когда его привезут обратно — никто не знает», — рассказал 24 июля «Фонтанке» Гжегож Слюбовски.

    Накануне ТАСС со ссылкой на источник в Смольном сообщал, что «памятный знак стал объектом нападения вандалов».

    В начале июля в Шлиссельбурге в таинственном направлении пропали, как писал 47news, доски в память о поляках, которые боролись с царским режимом.

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    ПамятникПолякиГенконсул ПольшиЛевашовское кладбище
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    Комментарии 40

    Гость24 Июл 2023 в 14:15
    Поляк-это диагноз.
    +1−2
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