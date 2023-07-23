С Левашовского кладбища исчез памятник репрессированным полякам

Памятник польским жертвам политических репрессий в Петербурге исчез с Левашовского кладбища. Пропажу заметил генеральный консул Польши в Петербурге Гжегож Слюбовски.
Как рассказал консул «Фонтанке» 23 июля, для него пропажа памятника стала полной неожиданностью.
«Когда именно его уничтожили, я не знаю. Я был только что на кладбище и увидел, что его теперь просто нет вообще. Памятник жертвам сталинских репрессий был установлен в начале
Польская сторона намерена в понедельник писать официальную ноту в российский МИД.
Мемориал памяти жертв «польской операции» НКВД, расстрелянных в Ленинграде в годы Большого террора, был создан в
В феврале посетители Левашовской пустоши заметили, что крест в память о репрессированных украинцах подвергся цензуре. Кто-то обрезал нижнюю часть таблички, на которой были выбиты слова «Вечная память украинцам, безвинно убиенным». А в начале июля в Шлиссельбурге в таинственном направлении пропали, как писал 47news, доски в память о поляках, которые боролись с царским режимом. А в январе под Петербургом снесли памятник финским солдатам.