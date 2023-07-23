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    С Левашовского кладбища исчез памятник репрессированным полякам

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    42 комментария
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Памятник польским жертвам политических репрессий в Петербурге исчез с Левашовского кладбища. Пропажу заметил генеральный консул Польши в Петербурге Гжегож Слюбовски.

    Как рассказал консул «Фонтанке» 23 июля, для него пропажа памятника стала полной неожиданностью.

    «Когда именно его уничтожили, я не знаю. Я был только что на кладбище и увидел, что его теперь просто нет вообще. Памятник жертвам сталинских репрессий был установлен в начале 1990-х, официально, с участием польского института и консульства. Мы обычно посещали его 2–3 раза в год», — рассказал Слюбовски.

    Фото: Петр Иванов / Wikipedia / CC0
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    Польская сторона намерена в понедельник писать официальную ноту в российский МИД.

    Мемориал памяти жертв «польской операции» НКВД, расстрелянных в Ленинграде в годы Большого террора, был создан в 1993-м по инициативе общества «Полония» и «Союза поляков». Это была глыба из серого гранита, отполированная с лицевой стороны, справа к ней примыкал наклоненный гранитный католический крест. Эскиз проекта памятника был создан Анжеем Масянисом, 18-летним учащимся художественного лицея в польском городе Быдгощ. Освещал памятник епископ Игнаций Людвиг Еж, бывший заключенный концлагеря Дахау. В 1998-м была проведена его реконструкция: выложена плитами площадка и установлена стела с надписью «Прощаем и простите нас».

    В феврале посетители Левашовской пустоши заметили, что крест в память о репрессированных украинцах подвергся цензуре. Кто-то обрезал нижнюю часть таблички, на которой были выбиты слова «Вечная память украинцам, безвинно убиенным». А в начале июля в Шлиссельбурге в таинственном направлении пропали, как писал 47news, доски в память о поляках, которые боролись с царским режимом. А в январе под Петербургом снесли памятник финским солдатам.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: Петр Иванов / Wikipedia / CC0

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    Левашовское кладбищеМемориал
    ЛАЙК15
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ15
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 42

    Гость #223 Июл 2023 в 18:07
    так ввп обещал же полякам напомнить. напоминания начались.
    +1−0
    забыл все23 Июл 2023 в 18:03
    патриоты могут поступать только мерзко.
    +0−1
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