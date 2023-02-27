Это не наш крест. Кто восстановит памятник «безвинно убиенным» украинцам на Левашовском кладбище

Фото: Читательница «Фонтанки» Алла Поделиться Поделиться





Восстановление мемориала репрессированным украинцам на Левашовском кладбище, пострадавшего от рук вандалов на прошлой недели, может затянуться. Политика тут ни при чем. Власти Петербурга не могут отремонтировать «ничейный» крест за бюджетный счет и ищут его хозяев. Ответственные за установку не думают скрываться и готовы профинансировать работы. Но сперва придется найти правовые основания.



О том, что власти Петербурга ищут собственника памятника на Левашовском кладбище, рассказали «Фонтанке» 27 февраля в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле, чье подведомственное учреждение ГКУ ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела» курирует городские кладбища.



Ранее крест в память о репрессированных украинцах, расположенный в Левашовской пустоши, подвергся цензуре, рассказали 25 февраля читатели «Фонтанки». Кто-то обрезал нижнюю часть таблички, на которой были выбиты слова «Вечная память украинцам безвинно убиенным», в итоге оставив лишь «вечную память украинцам». В сохранности надписи у подножия постамента на украинском языке: «Украинцам, жертвам тоталитарного большевицкого режима, расстрелянным в 1937-1939 годах» убедиться не удалось — ее закрыл снег.



Табличка на русском была надежно прикручена к камню на 8 болтов. Судя по фото, имеющемся в распоряжении редакции, их не выдрали «с мясом». То есть кто-то не просто отпилил часть дощечки, но и бережно избавился от крепежа.

Когда именно это произошло, неизвестно. Получить комментарий от директора кладбища Валерия Артеменко не удалось - по словам его коллег, он находится на больничном. Как рассказала петербурженка Алла, которая заметила корректировку, работник кладбища на ее вопрос о пропавших словах вздохнул и сказал: «Вы же понимаете, это не наша инициатива».



На этом приключения памятника не закончились. На следующий день мемориал замотали в непрозрачную плёнку - то ли для того, чтобы скрыть корректировку, то ли для подготовки к ремонту. При этом такая мера только выделила его среди остальных, считает следящая за его судьбой петербурженка. Заявлений в полицию об акте вандализма, по информации «Фонтанки», не поступало.

Как пояснили «Фонтанке» в комитете по промышленной политике, памятник был укрыт плёнкой, чтобы обеспечить его сохранность: сама тумба металлическая и в отверстия под крепления может попасть влага.



А вот вопрос о том, кто будет ремонтировать поврежденную табличку, отнюдь не праздный. Как и все памятники на Левашовском мемориальном кладбище, крест, посвященный репрессированным украинцам, не имеет балансовой принадлежности, отметили в ведомстве. Именно потому что собственник не установлен, заявление в правоохранительные органы о порче имущества никто не подавал.

Сейчас городские власти пытаются установить правообладателя памятника. «Ремонт будет проведен за счет внебюджетных средств в ближайшее время (планируется установить новую табличку с аутентичным текстом)», - заявили там. Для повторения подобных инцидентов прорабатывается вопрос об установке видеонаблюдения за территорией кладбища.



Первый памятник погибшим украинцам установлен в 2001 году Украинской национально-культурной автономией Санкт-Петербурга. Обновленный мемориал был установлен Украинским товариществом имени Т.Г. Шевченко в 2012 году. Автором выступил глава объединения Владимир Косенко, изготовителем – ОАО Судостроительная фирма «Алмаз». Ее директор Леонид Грабовец и протоиерей Владимир Сорокин, который освещал памятник, также входили в состав товарищества.

Леонид Грабовец пояснил «Фонтанке», что Украинское товарищество имени Т.Г. Шевченко не возражает против того, чтобы выступить тем самым внебюджетным источником, о котором говорит комитет. «Мы сами деньги найдем. Они [городские власти] его [памятник] не ставили, не платили и сейчас сами найдем денег. Мы уже говорили, как немножко снег сойдет, подъехать туда, посмотреть. Табличку поставим новую и восстановим его», - сказал он.



Однако как это будет оформлено юридически и готова ли организация признать себя собственником мемориала, глава «Алмаза» сказать затруднился. «Не знаю, как это делается. У товарищества даже расчетного счета нет. Спрошу юристов, как лучше», - сказал Леонид Грабовец.

Владимир Сорокин сообщил «Фонтанке», что памятник «опекает украинская диаспора». Украинское товарищество имени Т.Г. Шевченко согласно профинансировать работы по ремонту. «Восстановим без всяких проблем. Подскажите, где, чего, куда платить», - подчеркнул он. Однако, по словам Владимира Сорокина, городские власти по этому вопросу с инициаторами установки памятника не связывались.

В комитете по промышленной политике признали, что с этим придется подождать - как будет происходить юридическая процедура установки правообладателя, пока не решено.



Галина Бояркова, "Фонтанка.ру"