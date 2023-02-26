Памятник украинцам на Левашовском кладбище продолжают «модернизировать». Теперь его полностью закрыли плёнкой

На Левашовском кладбище памятник репрессированным украинцам замотали в непрозрачную плёнку. Выглядит он так, будто бы готовится его ремонт. Фотографией с кладбища в воскресенье, 26 февраля, поделилась читательница «Фонтанки».
«Сегодня он уже выглядит вот так, его просто замотали в плёнку целиком, чтобы было не найти. Ему очень срочно потребовался ремонт со вчерашнего дня, очевидно. Единственный памятник в плёнке на всем кладбище», — рассказала читательница.
Напомним, накануне стало известно, что могильный крест в память о репрессированных украинцах, расположенный в Левашовской пустоши, подвергся цензуре. Кто-то обрезал нижнюю часть таблички, на которой были выбиты слова «Вечная память украинцам безвинно убиенным», в итоге оставив лишь «вечную память украинцам».
Подробнее об истории памятника и его видоизменениях читайте на «Фонтанке».