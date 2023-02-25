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    Больше не безвинно убиенные. Памятный крест репрессированным украинцам в Левашово изменили

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    Крест в память о репрессированных украинцах, расположенный в Левашовской пустоши, подвергся цензуре. Кто-то обрезал нижнюю часть таблички, на которой были выбиты слова «Вечная память украинцам безвинно убиенным», в итоге оставив лишь «вечную память украинцам». Об этом «Фонтанке» 25 февраля рассказала читательница.

    Фото 1:читательница «Фонтанки» Алла
    Фото 2:читательница «Фонтанки» Алла
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    Женщина уточнила, что приезжала с дочкой на это место около года назад в марте. И табличка присутствовала на кресте в первозданном варианте. Кто и при каких обстоятельствах обрезал надпись, неизвестно.

    Крест в память о репрессированных украинцах был установлен на Левашовском мемориальном кладбище в 2001 году.

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