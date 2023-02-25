Больше не безвинно убиенные. Памятный крест репрессированным украинцам в Левашово изменили

Крест в память о репрессированных украинцах, расположенный в Левашовской пустоши, подвергся цензуре. Кто-то обрезал нижнюю часть таблички, на которой были выбиты слова «Вечная память украинцам безвинно убиенным», в итоге оставив лишь «вечную память украинцам». Об этом «Фонтанке» 25 февраля рассказала читательница.
Женщина уточнила, что приезжала с дочкой на это место около года назад в марте. И табличка присутствовала на кресте в первозданном варианте. Кто и при каких обстоятельствах обрезал надпись, неизвестно.
Крест в память о репрессированных украинцах был установлен на Левашовском мемориальном кладбище в 2001 году.