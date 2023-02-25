Вечная память украинцам. Кто цензурирует мемориалы в Левашовской пустоши?

На мемориальном Левашовском кладбище стоит не особо примечательный крест в память о репрессированных украинцах. Выполнен он из черного камня и водружён на прямоугольную голгофу. У основания — плита с текстом на украинской мове. На самой голгофе табличка из желтого металла. Надпись на ней еще недавно гласила: «Вечная память украинцам безвинно убиенным». 25 февраля стало известно, что от фразы осталось три слова, последние два кто-то спилил.



Фото: Читательница «Фонтанки» Алла Поделиться Поделиться





Табличка была надежно прикручена к камню аж на 8 болтов, то есть кто-то не просто отпилил часть дощечки, но и бережно избавился от крепежа. Судя по свежему фото, болты не выдрали «с мясом». Что с мемориальной плитой и в порядке ли она, неизвестно — украинские буквы надежно укрыл снег.



Изменения в субботу заметила читательница «Фонтанки». Петербурженка Алла сперва хотела возложить цветы к памятнику Тарасу Шевченко, но испугалась полицейских, поэтому выбрала более спокойную Левашовскую пустошь. По ее словам, за мемориалом в целом ухаживают очень хорошо. Алла на кладбище встретила работника, который на вопрос о пропавших словах вздохнул и сказал: «Вы же понимаете, это не наша инициатива».



Чья это инициатива, «Фонтанке» пока узнать не удалось. В администрации кладбища сослались на директора, которого сегодня нет на месте. Один из инициаторов установки мемориала Леонид Грабовец не стал размышлять над тем, кто мог это сделать. Однако он выразил стремление немедленно заменить табличку на целую. Освещавший памятник настоятель Князь-Владимирского собора отец Владимир Сорокин также заявил, что готов проспонсировать замену таблички. Оба узнали об утере от корреспондента «Фонтанки». В полицию по поводу случившегося никто не обращался.