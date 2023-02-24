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    ТЕМА ДНЯ

    Что известно о стрельбе у Гостиного Двора

    Задержанным у памятника Шевченко в Петербурге выписали «антиковидные» протоколы

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    Как минимум на семерых петербуржцев, которые 24 февраля пришли возложить цветы к памятнику поэту Тарасу Шевченко, составили протоколы за «антиковидные нарушения». Об этом «Фонтанке» в пятницу вечером сообщил адвокат Владислав Сосенский.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    «Задержано всего сегодня суммарно было 18 человек, на всех них составили протоколы по части 2 статьи 8.6.1 закона Санкт Петербурга об административных правонарушениях*», – рассказал защитник.

    Задержанных доставляли в отдел полиции №43. В настоящее время все они отпущены, последний вышел из отдела около 21:40.

    Один из задержанных подтвердил редакции эту информацию и рассказал детали своего задержания: «Подошли трое мужчин в форме, но без масок (на одном была балаклава) и провели до машины под этим предлогом, после чего в течение 5,5 часов после прибытия в отдел отпустили с этой статьёй»

    Отметим, что в конце января Смольный продлил антиковидные ограничения в Петербурге до 31 марта. В Петербурге все еще нельзя проводить публичные мероприятия, в том числе митинги, без специальных согласований, а также курить кальяны в общественных местах.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что после стрельбы на «Гостином дворе» правоохранители выставили посты у знаковых для Петербурга памятников.

    *Статья 8.6.1 — «Нарушение требований нормативно-правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга». По этой статье положен штраф в 4 тысячи рублей.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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