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    ТЕМА ДНЯ

    Что известно о стрельбе у Гостиного Двора

    «Фонтанка» выяснила, почему петербуржцев увозили в полицию от памятника Шевченко

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    Людей, пришедших к памятнику поэту Тарасу Шевченко 24 февраля, доставляли в отделения полиции для установления личности. Всему виной – стрельба в омоновца в центре Петербурга.

    По данным «Фонтанки», после произошедшей у метро «Гостиный двор» стрельбы руководство ГУ МВД дало указания обеспечить охрану порядка возле знаковых объектов и памятников культуры Петербурга в профилактических целях и для избежания провокаций.

    У памятника Тарасу Шевченко также был выставлен наряд. Поэтому когда правоохранители заметили граждан, которые подходят и кладут цветы, они доставили этих людей в отдел для установления личности и проведения опроса о целях посещения места, так как фактического нарушения граждане не совершали.

    Редакция не располагает данными, что в отношении кого-либо из доставленных в полицию были составлены протоколы.

    Напомним, что наш корреспондент также подвергся проверке документов и стал свидетелем, как возложившего цветы к монументу мужчину увозят сотрудники полиции.

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