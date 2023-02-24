«Фонтанка» выяснила, почему петербуржцев увозили в полицию от памятника Шевченко

Людей, пришедших к памятнику поэту Тарасу Шевченко 24 февраля, доставляли в отделения полиции для установления личности. Всему виной – стрельба в омоновца в центре Петербурга.
По данным «Фонтанки», после произошедшей у метро «Гостиный двор» стрельбы руководство ГУ МВД дало указания обеспечить охрану порядка возле знаковых объектов и памятников культуры Петербурга в профилактических целях и для избежания провокаций.
У памятника Тарасу Шевченко также был выставлен наряд. Поэтому когда правоохранители заметили граждан, которые подходят и кладут цветы, они доставили этих людей в отдел для установления личности и проведения опроса о целях посещения места, так как фактического нарушения граждане не совершали.
Редакция не располагает данными, что в отношении кого-либо из доставленных в полицию были составлены протоколы.
Напомним, что наш корреспондент также подвергся проверке документов и стал свидетелем, как возложившего цветы к монументу мужчину увозят сотрудники полиции.