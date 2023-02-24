За протест огнём и кровью. Кто и почему стрелял в ОМОН в центре Петербурга

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«Вставай, страна огромная» лилась из колонки, когда в центре Петербурга стреляли в прапорщика Росгвардии. Нападавший тоже готовился к тому, что его бой будет смертным. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов расследует Следственный комитет после стрельбы у станции метро «Гостиный двор» 24 февраля.

Утром пятницы 50-летний Тигран доехал на автобусе до станции «Проспект Ветеранов», вышел и пересел на такси. Позже он объяснил это опасениями, что на станции «Гостиный двор» усиление может проверить его на выходе и не выпустить из метро.

Тревожиться было о чём. При себе у пассажира были пара коктейлей Молотова, два обреза и десяток патронов с картечью. Машина доставила его к углу Невского проспекта и Садовой. Сотрудники ОМОН в это время уже были там же в машинах. Они, по информации «Фонтанки», и были целью. Согласно показаниям подозреваемого, он рассчитывал бросить коктейли в служебный автомобиль так, чтобы они попали в салон.

«Фонтанка.ру»

Ближе к двенадцати дня мужчина достал из сумки колонку, включил «Вставай, страна огромная» и взялся за обрез. Незамеченным это не осталось. Рванувший в его сторону омоновец услышал резкое «Уйди!», прогремел выстрел. А следом ещё — после первого сотрудник не остановился.



Сбежать после такого Тиграну, конечно, никто не дал. Раненому товарищу вызвали скорую, стрелка скрутили и затащили в тот самый автомобиль, который он мечтал увидеть в огне.

В машине задержанный был спокоен и подробно рассказывал, зачем и почему. Мотивом назвал протест против запрета протестов. По информации «Фонтанки», успел рассказать и о народе, который обворовывают, и о митингах, на которые не собраться. Примечательно, что, несмотря на выбор музыкального сопровождения, а это всё же песня-символ Великой Отечественной войны, про спецоперацию не было сказано ни слова.



Сожжение ОМОНа, со слов подозреваемого, он готовил давно. И понимал, что этот бой для него может стать последним.

По данным издания, Тигран родом из Самарканда. В Петербурге он живёт с 90-х годов, сейчас зарегистрирован в Шушарах. В его квартире уже проходит обыск. Человек он небогатый, биография социальная, есть в ней и служба в Министерстве обороны. Подробнее о нём читайте в материале 47news.

Ранение в живот получил 43-летний прапорщик, водитель ОМОН «Бастион». Он в больнице в тяжёлом состоянии. Как сообщили в Северо-Западном округе Росгвардии, раненного при исполнении сотрудника представят к награде.

