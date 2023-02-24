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    ТЕМА ДНЯ

    Что известно о стрельбе у Гостиного Двора

    Стрельба в омоновца в центре Петербурга попала на видео. Выстрела было два

    25022
    91 комментарий

    Супервидовая камера нашего проекта «отЛичный Петербург» зафиксировала нападение на сотрудника ОМОН Росгвардии, получившего ранение у станции метро «Гостиный двор» в центре города 24 февраля.

    «Фонтанка.ру»

    «Фонтанка» сообщала, что в омоновца выстрелили картечью из обреза незадолго до полудня пятницы. Пострадавшего увезли в больницу с тяжёлым ранением в живот.

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    Стрелок задержан. Обрезом изъятое у него не ограничивается. Следственный комитет квалифицировал случившееся как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК).

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    В пресс-службе Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ сообщили, что сотрудник при несении службы обнаружил подозрительного человека и при попытке его задержать был тяжело ранен. Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев будет ходатайствовать о награде.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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    Alex Gold24 Фев 2023 в 15:23
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