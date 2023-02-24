Стрельба в омоновца в центре Петербурга попала на видео. Выстрела было два

Супервидовая камера нашего проекта «отЛичный Петербург» зафиксировала нападение на сотрудника ОМОН Росгвардии, получившего ранение у станции метро «Гостиный двор» в центре города 24 февраля.
«Фонтанка.ру»
«Фонтанка» сообщала, что в омоновца выстрелили картечью из обреза незадолго до полудня пятницы. Пострадавшего увезли в больницу с тяжёлым ранением в живот.
Стрелок задержан. Обрезом изъятое у него не ограничивается. Следственный комитет квалифицировал случившееся как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК).
В пресс-службе Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ сообщили, что сотрудник при несении службы обнаружил подозрительного человека и при попытке его задержать был тяжело ранен. Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев будет ходатайствовать о награде.