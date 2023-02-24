Возле Гостиного двора выстрелили в сотрудника ОМОН

Сотрудника ОМОНа ранили в центре Петербурга в пятницу, 24 февраля.
По данным «Фонтанки», около 11:50 неподалёку от входа в метро «Гостиный двор» неизвестный выстрелил в сотрудника ОМОНа из травматического оружия. Пострадавшего с ранением в грудь увезли в больницу. Стрелок задержан.
Отметим, что в 11 часов был очередной развод сотрудников ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти и ГУ Росгвардии на Дворцовой площади, после которого все наряды выдвинулись на указанные места. В том числе группа росгвардейцев направилась к Гостиному двору, где и произошло событие.
В настоящее время место оцеплено, работает следственно-оперативная группа.
«Фонтанка» выясняет обстоятельства.