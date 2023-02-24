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    ТЕМА ДНЯ

    Что известно о стрельбе у Гостиного Двора

    «Фонтанка» узнала, что ещё нашли у задержанного после стрельбы в омоновца

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    18 комментариев

    Задержанный после стрельбы в центре Петербурга 24 февраля, в которой тяжело ранен сотрудник ОМОНа, не стал брать обет молчания. Обрезом список изъятого у него не ограничивается.

    По данным «Фонтанки», у 50-летнего иностранца обнаружили два коктейля Молотова, пару обрезов и музыкальную колонку. О том, зачем он пришёл к Гостиному двору с таким набором и почему стрелял в омоновца, мужчина уже рассказывает сотрудникам правоохранительных органов.

    В ближайшее время «Фонтанка» подробнее расскажет о том, кто он.

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