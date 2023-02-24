«Фонтанка» узнала, что ещё нашли у задержанного после стрельбы в омоновца

Задержанный после стрельбы в центре Петербурга 24 февраля, в которой тяжело ранен сотрудник ОМОНа, не стал брать обет молчания. Обрезом список изъятого у него не ограничивается.



По данным «Фонтанки», у 50-летнего иностранца обнаружили два коктейля Молотова, пару обрезов и музыкальную колонку. О том, зачем он пришёл к Гостиному двору с таким набором и почему стрелял в омоновца, мужчина уже рассказывает сотрудникам правоохранительных органов.

В ближайшее время «Фонтанка» подробнее расскажет о том, кто он.