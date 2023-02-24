Петербуржцы рассказывают о задержаниях у памятника Тарасу Шевченко

В Петербурге 24 февраля правоохранители задерживают людей у памятника поэту Тарасу Шевченко. Свидетелем одного из таких задержаний стал корреспондент «Фонтанки»: полиция обратила внимание на мужчину, когда он возлагал цветы к монументу.
По неподтвержденным данным из открытых источников и от правозащитников, у памятника Шевченко, который стоит в одноименном сквере в Петроградском районе, задержали не менее семерых человек. Также о задержаниях сообщал и наш читатель.
Сотрудник «Фонтанки» стал очевидцем, как в промежутке между 11:30 и полуднем к монументу подошел мужчина, возложил цветы и разрешил себя сфотографировать. В этот момент подошли правоохранители. После проверки документов журналиста отпустили, мужчину полиция увела.
Кроме цветов, горожане принесли свечи и мягкую игрушку.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.