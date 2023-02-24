Петербуржцы рассказывают о задержаниях у памятника Тарасу Шевченко

В Петербурге 24 февраля правоохранители задерживают людей у памятника поэту Тарасу Шевченко. Свидетелем одного из таких задержаний стал корреспондент «Фонтанки»: полиция обратила внимание на мужчину, когда он возлагал цветы к монументу.



По неподтвержденным данным из открытых источников и от правозащитников, у памятника Шевченко, который стоит в одноименном сквере в Петроградском районе, задержали не менее семерых человек. Также о задержаниях сообщал и наш читатель.