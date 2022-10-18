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    Курить кальян и митинговать всё ещё нельзя. Смольный не отменил ковидные ограничения вслед за Роспотребнадзором

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    В Петербурге продолжает действовать «коронавирусное» постановление № 121, несмотря на отмену ковидных ограничений со стороны Роспотребнадзора. Об этом «Фонтанке» 18 октября сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

    «Никаких предписаний от главного санитарного врача Смольный не получал, постановление № 121 продолжает действовать», — заявили в пресс-службе Александра Беглова.

    Постановление № 121 вводит запрет на проведение и посещение публичных мероприятий без специальных согласований. Вне закона осталось и курение кальяна в общественных местах: оно тоже упоминается в документе.

    Ранее петербургский Роспотребнадзор отменил коронавирусные ограничения, введенные в 2020 году в медицинских и социальных учреждениях.

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