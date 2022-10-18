Роспотребнадзор отменил коронавирусные ограничения в Петербурге. Да, они еще были

Петербургский Роспотребнадзор отменил коронавирусные ограничения, которые были введены еще весной 2020 года в медицинских и социальных учреждениях. Постановление выпустила главный санитарный врач города Наталия Башкетова.



С 17 октября отменены постановления, которые предписывали измерять температуру при входе, вводили регулярные проветривания, обеззараживание воздуха и поверхностей, обработку рук антисептиком. Также они запрещали допуск посетителей в стационары и соцучреждения: дома ребенка, интернаты и так далее.

