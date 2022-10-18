    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 6

    2 м/с, зап

    758мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd61.76eur60.56

    COVID-19

    Роспотребнадзор отменил коронавирусные ограничения в Петербурге. Да, они еще были

    5521
    4 комментария

    Петербургский Роспотребнадзор отменил коронавирусные ограничения, которые были введены еще весной 2020 года в медицинских и социальных учреждениях. Постановление выпустила главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

    С 17 октября отменены постановления, которые предписывали измерять температуру при входе, вводили регулярные проветривания, обеззараживание воздуха и поверхностей, обработку рук антисептиком. Также они запрещали допуск посетителей в стационары и соцучреждения: дома ребенка, интернаты и так далее.

    В то же время госпитализация с коронавирусом в России выросла на 220 % за сутки. Но это традиционный подъем в начале каждой недели.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК4
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close