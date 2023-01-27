«Видите, как все перевернулось». Почему под Петербургом снесли памятник финским солдатам

В Приморске снесли монумент павшим финским воинам. Памятник на месте захоронений существовал всего три года и был ликвидирован по решению суда. В финской прессе в этом событии увидели руку Кремля, а местные жители уже положили глаз на новый объект.



Статья о сносе памятника у бывшей лютеранской кирхи в Приморске вышла в финском издании Ilta-Sanomat (заблокировано на территории РФ). Автор обратил внимание на то, что монумент в честь «финских героев» был разрушен сразу после приезда Владимира Путина в Петербург в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда. На встрече с ветеранами он отметил, что Ленинград удерживали в кольце военные из многих стран Европы, однако Россия «в силу толерантности» никогда не указывала на это европейским партнерам.



По версии финской газеты, после этих слов в трёх часах езды от Петербурга начался стремительный снос мемориала в память о финнах, воевавших против СССР во время советско-финской и Великой Отечественной войн. 23 января горожане сообщили в местных пабликах, что мемориал полностью демонтирован. «Как вы считаете, это правильное решение в нынешней геополитической ситуации?, — интересовался автор поста.



Монумент у кирхи появился в 2019 году. Он представлял собой семь гранитных плит, на шести из них выбиты имена и фамилии погибших, ещё на одном — надпись на финском и русском языках: «Погибшим героям Койвисто».



Койвисто — бывшее название Приморска. Посёлок был финским, после российско-финской войны ненадолго стал советским, а со 2 сентября 1941-го по 18 июня 1944-го был занят финскими войсками. У кирхи образовалось крупное кладбище, около 200 могил. В 1948 году в здании кирхи разместили дом культуры, могильные плиты разобрали.

«Когда началась война советско-финская и затем Великая Отечественная, то жители Койвисто, которые проживали на этой территории, финны, были призваны в армию. Они служили в разных местах. У финнов есть государственное постановление, по которому всех погибших на фронте возвращают и хоронят в той местности, в которой они были призваны. По этому закону всех привезли в Койвисто и похоронили на этом кладбище», — рассказала «Фонтанке» Ирина Колотова, руководившая Приморским краеведческим музеем более 20 лет.



Колотова принимала участие в церемонии открытия мемориала в 2019 году. Тогда она говорила, что инициатива о восстановлении захоронения принадлежала жителям Финляндии, которые полностью оплатили работы. «Они получили соответствующее разрешение на восстановление захоронения и согласовали его во всех необходимых инстанциях. Установка плит и благоустройство территории выполнено полностью за счет финской стороны», — отмечала Ирина Колотова.

Памятник сразу же не понравился некоторым жителям Приморска. В соцсетях под постом о его открытии появились гневные комментарии по поводу надписи, в которой погибшие названы «героями».



«Допущенную ошибку (будем пока называть это так, хотя мне кажется, что это намеренная провокация) надо исправить. Трогать могильные плиты не надо, пускай покоятся в нашей земле. Мы же знаем, кто там на самом деле лежит. Военные преступники. Но по христианским нормам мы их прощаем. А вот мемориальную стелу гитлеровским пособникам и площадку под неё надо убрать, причем сделать это надо срочно, — ведь до 27 января, Дня снятия блокады Ленинграда, осталось менее месяца», — написал житель Приморска Владимир.



После жалоб надпись изменили на «Павшим в войне жителям Койвисто». Недовольные памятником объединились в инициативную группу и написали письмо президенту, под которым подписалось 300 человек. Обращения были разосланы и в другие инстанции. Спор перешёл в юридическую плоскость в марте 2022 года, когда в Выборгский городской суд Ленобласти поступил иск с требованием признать мемориал самовольной постройкой и снести его. Истцом выступил в том числе выборгский прокурор. Ведомство провело проверку и установило, что мемориал благоустроили на территории кирхи, которая является памятником регионального значения.



Работы вела петербургская компания «Корисстрой» по заказу финского общества Койвисто. Договор предполагал установку монумента и его частей, высадку кустарников.

«Ответчик ООО «Корисстрой» не имеет соответствующей лицензии, выданной Министерством культуры России. Следовательно, был не вправе проводить работы по установке (монтажу) мемориала и памятных знаков (табличек). ООО «Леноблпроект-В», который разрабатывал проект благоустройства территории, также не имеет лицензии, дающей право разрабатывать подобные проекты. Кроме того, в отношении проектной документации не проводилось историко-культурной экспертизы», — говорится в решении суда.



В итоге суд признал монумент самовольной постройкой и обязал «Корисстрой» снести его. Решение было вынесено в сентябре 2022 года. «Целых три года понадобилось инициативной группе для того, чтобы пресечь незаконную попытку бросить тень на память наших предков, освободивших мир от коричневой чумы нацизма», — написали представители инициативной группы в соцсетях.

Руководитель «Корисстроя» Александр Коротун не стал разговаривать с «Фонтанкой», сославшись на занятость.

Бывший директор Приморского краеведческого музея Ирина Колотова уточнила, что на момент открытия мемориала здание кирхи к музею не относилось. Реализацией идеи занималась местная администрация. Сейчас эта территория относится к Выборгскому объединённому музею-заповеднику.

«Надо было тогда думать и не разрешать, — рассуждает Колотова. — Воевали эти люди против Советского Союза? Да, воевали. Советско-финляндская война была с нашей стороны войной за территорию, и если на территорию Финляндии напал Советский Союз, значит, они защищали свою землю. В этом ничего такого нету. Памятник был открыт как памятник примирению, как и все остальные памятники на Карельском перешейке. Их более 20. И никто их не сносит. Видите, как мир перевернулся».



Глава администрации Приморского городского поселения Сергей Сахаровский на вопросы корреспондента не ответил, посоветовав обратиться в пресс-службу Выборгского района Ленобласти.



У кирхи остался ещё один памятник, подаренный финским обществом Койвисто, — памятный знак «Крест и парус». Инициативная группа также считает его незаконным. «Очевидно, что 30 лет назад под видом подарка в нашем городе был установлен знак прославляющий союзников Третьего рейха, которые уничтожали наших предков. Более того, он также символизирует вполне понятные нам теперь территориальные надежды в отношении российских земель членов общества «Койвисто», — говорится в соцсетях от имени инициативной группы. Её члены считают, что возврат памятника в Финляндию нежелателен «ввиду возможности использования для разжигания русофобских настроений», активисты предлагают передать знак «Крест и парус» в краеведческий музей, но только с поясняющими надписями.

