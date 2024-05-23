    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, вос

    772мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.19eur97.9

    ЗСДфест

    Участники ЗСД Фонтанка Феста получают стартовые номера: до фестиваля осталось 2 дня

    846
    обсудить
    Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В среду, 22 мая, первые участники ЗСД Фонтанка Феста получили свои стартовые номера — активно и с хорошим настроением. Правда, некоторые из них забыли о важных правилах, — а мы по горячим следам решили вам напомнить.

    Пункты выдачи стартовых пакетов открылись в двух гипермаркетах «О'КЕЙ»: на проспекте Науки и на Московском проспекте в 16:00 и работали до 21:00. Их легко заметить благодаря красочному оформлению с символикой ЗСД Фонтанка Феста — и скоплению людей. Желающих получить номера в числе первых оказалось довольно много. И неудивительно, ведь на фестиваль уже зарегистрировалось более 14,5 тыс. человек, а все петербургские участники, которых большинство, должны получить стартовые пакеты заранее. Некоторые приехали за стартовыми номерами на велосипедах, другие — просто в спортивной форме. Каждый получил стартовый номер и медаль участника ЗСД Фонтанка Феста 2024 года.

    ПоделитьсяПоделиться

    Чтобы ничто не омрачило радости от предвкушения заезда, напоминаем несколько важных моментов:

    • Если за вас получает номер ваш друг, супруг, брат или сестра — у них должна быть рукописная доверенность от вас и копия паспорта.
    • Ребенок может ехать в заезде «Наш Оранжевый» только в сопровождении взрослых — и не просто взрослых, а кого-то из родителей или законных представителей, а не бабушки, дедушки, дяди или тети! Также нужно заполнить согласие на их участие в заезде и отдать волонтеру, выдающему номера.

    Пункты выдачи стартовых пакетов продолжат работать в четверг и пятницу, 23 и 24 мая с 16:00 до 21:00 по адресам: пр. Науки, 17, к. 1 (ст. метро «Академическая») и Московский пр., 137, ст. метро «Электросила».

    Фото: Сергей Николаев/ «Фонтанка.ру»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close