Участники ЗСД Фонтанка Феста получают стартовые номера: до фестиваля осталось 2 дня

В среду, 22 мая, первые участники ЗСД Фонтанка Феста получили свои стартовые номера — активно и с хорошим настроением. Правда, некоторые из них забыли о важных правилах, — а мы по горячим следам решили вам напомнить.

Пункты выдачи стартовых пакетов открылись в двух гипермаркетах «О'КЕЙ»: на проспекте Науки и на Московском проспекте в 16:00 и работали до 21:00. Их легко заметить благодаря красочному оформлению с символикой ЗСД Фонтанка Феста — и скоплению людей. Желающих получить номера в числе первых оказалось довольно много. И неудивительно, ведь на фестиваль уже зарегистрировалось более 14,5 тыс. человек, а все петербургские участники, которых большинство, должны получить стартовые пакеты заранее. Некоторые приехали за стартовыми номерами на велосипедах, другие — просто в спортивной форме. Каждый получил стартовый номер и медаль участника ЗСД Фонтанка Феста 2024 года.