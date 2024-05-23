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    Ребенок угодил под колёса машины на северо-западе Петербурга. Дорогу в садоводстве он переходил с матерью

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    Мальчика увезли в больницу после аварии, которая произошла в садоводстве у Новоорловского заказника в Приморском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 23 мая.

    По предварительным данным, мальчик, которому в этом году исполняется 14 лет, вместе с матерью переходил дорогу на улице 3-я линия накануне около восьми часов вечера. Это территория СНТ «Госрезерв». Судя по карте, пешеходных переходов на 3-й линии нет.

    Юного пешехода сбила Chery Tiggo 7. За рулём китайского кроссовера сидела 33-летняя петербурженка. Её можно назвать аккуратным водителем — за последние полтора года женщину один раз привлекали к ответственности за непредоставление преимущества.

    Мальчика увезли в больницу, предварительно, в состоянии средней степени тяжести. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

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