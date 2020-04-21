Медведев рассказал, на что похож рекордный обвал нефти. И сделал предложение

«То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор. С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay», - написал он в соцсети . 20 апреля и выдвинул предложение. - «Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев усмотрел картельный сговор в обвале нефтяных котировок американской WTI (Western Texas Intermidiate). Экс-премьер знает, что на это ответить.

Согласно условию take-or-pay (бери или плати), покупатель должен оплатить не менее определённой части товара вне зависимости от того, сколько он закупил на самом деле в указанный в договоре период. По такой схеме, например, строится экспортная политика «Газпрома».

Фьючерсные контракты на «техасскую» WTI рухнули до нулевой отметки и полетели ниже вечером 20 апреля. Инвесторы готовы были доплатить, если у них заберут нефть. «Фонтанка» объясняет, что произошло.