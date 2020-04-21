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21.04.2020 01:11
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Медведев рассказал, на что похож рекордный обвал нефти. И сделал предложение

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев усмотрел картельный сговор в обвале нефтяных котировок американской WTI (Western Texas Intermidiate). Экс-премьер знает, что на это ответить.

«То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор. С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay», - написал он в соцсети. 20 апреля и выдвинул предложение. - «Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами».

Согласно условию take-or-pay (бери или плати), покупатель должен оплатить не менее определённой части товара вне зависимости от того, сколько он закупил на самом деле в указанный в договоре период. По такой схеме, например, строится экспортная политика «Газпрома».

Фьючерсные контракты на «техасскую» WTI рухнули до нулевой отметки и полетели ниже вечером 20 апреля. Инвесторы готовы были доплатить, если у них заберут нефть. «Фонтанка» объясняет, что произошло.

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Комментарии (4)

AGP
Как, опять? "Надо же думать, что понимать"© (Черномырдин)
half-life
Этот гений где таких сладких покупателей решил найти?
Все производители усиленно тарят нефть в любую емкость которая попадётся...в надежде что спрос восстановится.Покупателей на этот обьём физически нет.
artt
медведев -это голова. как путин, прям.
и за что России такое наказание. опять.
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