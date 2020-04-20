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20.04.2020 19:55
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Стоимость нефти WTI впервые в истории опустилась ниже девяти долларов

Стоимость фьючерса нефти марки WTI поставкой в мае впервые в истории опустилась ниже девяти долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов упала почти на 52%, до 8,81 доллара за баррель. До этого исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель, передаёт РИА «Новости»

Стоимость июньских фьючерсов WTI упала почти на 10%, до 22,62 доллара за баррель. В свою очередь, цена фьючерсов на поставки в июне североморской нефтяной смеси марки Brent снизилась на 5%, до 26,66 доллара за баррель.

При этом трейдеры продолжают распродавать актив, так как срок торгов майским фьючерсом истекает во вторник.

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Комментарии (8)

Дмитрий Калинин
Это что, все результат того, что Россия отказалась снижать добычу на 0,5 млн барреля и вышла из сделки ОПЕК+? Вах, вах... Насколько мудрее Сечина оказались местные комментаторы на Фонтанке. Их бы да в руководство нефтянкой завербовать. Да не пойдут, наверное. Заняты
SNOW
В пересчёте на баррели зарплата Сечина все растет и растет.
Такими темпами скоро будут бесплатно раздавать, лишь бы взяли?!
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