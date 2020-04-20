Стоимость нефти WTI впервые в истории опустилась ниже девяти долларов

Стоимость фьючерса нефти марки WTI поставкой в мае впервые в истории опустилась ниже девяти долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов упала почти на 52%, до 8,81 доллара за баррель. До этого исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель, передаёт РИА «Новости»

Стоимость июньских фьючерсов WTI упала почти на 10%, до 22,62 доллара за баррель. В свою очередь, цена фьючерсов на поставки в июне североморской нефтяной смеси марки Brent снизилась на 5%, до 26,66 доллара за баррель.