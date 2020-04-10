Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. Теперь официально

Страны ОПЕК+ сократят добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне. Об этом говорится в заявлении группы, пишет 10 апреля Reuters.
С июля по декабрь добыча должна быть сокращена на 8 млн баррелей в сутки, а с января 2021-го до апреля 2022 года - на 6 млн баррелей.
Напомним, встреча членов ОПЕК+ продолжалась более восьми часов, и до сих пор официально не называются квоты — на сколько сократит добычу каждая страна. Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия могут взять на себя половину снижения — каждая страна уменьшит свою добычу на 2,5 млн баррелей в сутки.
Отметим, уже сегодня, 10 апреля, пройдет встреча мировых производителей нефти (в том числе, не входящих в ОПЕК+ - например, США) в формате G20. Как сообщал Bloomberg, на встрече может быть создан специальный комитет по мониторингу мер по стабилизации нефтяных рынков.
Резкое падение нефтяных цен произошло в начале марта, когда Россия и Саудовская Аравия не смогли согласовать параметры очередного тактического снижение добычи нефти. После этого Саудовская Аравия резко нарастила добычу. Сокращаться сегодня Эр-Рияд готов относительно нынешних уровней добычи.