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10.04.2020 01:14
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Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. Теперь официально

Страны ОПЕК+ сократят добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне. Об этом говорится в заявлении группы, пишет 10 апреля Reuters.

С июля по декабрь добыча должна быть сокращена на 8 млн баррелей в сутки, а с января 2021-го до апреля 2022 года - на 6 млн баррелей.

Напомним, встреча членов ОПЕК+ продолжалась более восьми часов, и до сих пор официально не называются квоты — на сколько сократит добычу каждая страна. Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия могут взять на себя половину снижения — каждая страна уменьшит свою добычу на 2,5 млн баррелей в сутки.

Отметим, уже сегодня, 10 апреля, пройдет встреча мировых производителей нефти (в том числе, не входящих в ОПЕК+ - например, США) в формате G20. Как сообщал Bloomberg, на встрече может быть создан специальный комитет по мониторингу мер по стабилизации нефтяных рынков.

Резкое падение нефтяных цен произошло в начале марта, когда Россия и Саудовская Аравия не смогли согласовать параметры очередного тактического снижение добычи нефти. После этого Саудовская Аравия резко нарастила добычу. Сокращаться сегодня Эр-Рияд готов относительно нынешних уровней добычи.

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Комментарии (5)

NasushnyBread
Если начнётся падение цены по Brent цели в районе 17$ и 10$ ;-)
prosto_5e4ce2877d5fb
Ща, все вчерашние вирусологи быстро переобуются в специалистов по биржевым ценам на нефть.
NasushnyBread
Первая волна падения цен прошла, сейчас происходит отскок. Вторая волна как правило самая сильная, и соглашение ОПЕК стратегически на процесс не повлияет ;-)
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