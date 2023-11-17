Куда пойти 17–19 ноября: Османская империя в Эрмитаже, бесплатные музеи и открытие «Катка у моря»

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





В предпоследний уик-энд ноября несколько десятком музеев принимают бесплатно, повсюду открываются новые выставки, а город постепенно продолжает подготовку к зиме.

Актуальное Музеи — для всех в дни Форума До 18 ноября, 6+

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербург принимает Культурный форум, в этом году изменивший концепцию и принявший название «Форум новых культур». Три вечера подряд в Зимний дворец будут пускать бесплатно. К акции присоединятся порядка 40 музеев, среди них — Фонтанный дом, Русский музей, Этнографический музей, выставочный зал «Манеж». Плату за посещение участники, как правило, не берут с 18:00.



Выставка о Бродском в ссылке — в «Полутора комнатах» До 15 января, 16+

Фото: Автор неизвестен Поделиться Поделиться





В «Полутора комнатах» открылась выставка про ссылку Иосифа Бродского. Основой проекта «Специально отведённая местность. Деревня Норинская 1964–1996–2023» стали рассказы местных жителей, которые встречали поэта в то время, а также воспоминания, стихи и рисунки самого Бродского об Архангельской области и работе батраком. За полтора года ссыльной жизни он создал больше двухсот текстов. Важно, что сокуратором экспозиции стала экс-директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак.



Музыкальные волны перемещаются в Александринском 17 ноября, 19:00, 16+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Новая сцена Александринского театра запускает музыкальный проект «Новая сцена live» и каждую пятницу знакомит публику с молодыми инди-артистами. Первыми на сцену выйдут Саша Шевцова, OITZMANN, T.Gosha. За два с половиной часа «жизненный музыкальный сторителлинг, под который можно и помечтать, и потанцевать» перетечет в лиричную и меланхоличную музыку, фортепианные аранжировки и проникновенный вокал. Завершится вечер «мажорным минором про добро, любовь, искренность и веру в светлое будущее».



«Каморка с путти» — новое наследие С 16 ноября, 12+

В Белом зале Екатерининского собрания открывается новое выставочное пространство: исторический коридор, богато украшенный барельефами с изображением ренессансных младенцев-путти, который до этого был закрыт для посещения. Первой экспозицией на арт-площадке стал совместный с Marina Gisich Projects site-specific-проект «Каморка с путти». В пространстве, «отмеченном временем», ранее служившим подсобкой, представлены работы трех художников независимого творческого объединения PARAZIT: Семёна Мотолянца, Дмитрия Жеравова и Коли Садовника. Вход в коридор по билетам на выставку или бесплатно по регистрации.



«Каток у моря» откроют с музыкой 18 ноября, 6+

Торжественное открытие «Катка у моря» в этот уик-энд — в «Севкабель Порту». Украшенное ледовое поле площадью 2 200 квадратных метров вмещает 280 посетителей. Все необходимое для катания в спортивной зоне в избытке: работает прокат, а для тех, кто не очень уверенно стоит на льду, есть специальные фигурки-помощники, за которые удобно держаться во время катания. На праздничных вечерних сеансах играют диджеи, а лица всех желающих разукрасят блёстками.



В Мариинском вручат оперную премию «Онегин»



19 ноября, 19:00, 6+ Торжественная церемония VIII национальной оперной премии «Онегин» пройдет 19 ноября на исторической сцене Мариинского театра. В концерте примут участие итальянский бас Феруччо Фурланетто, а также российские артисты Мария Баракова, Инара Козловская, Игорь Головатенко, Иван Гынгазов, и президент премии «Онегин» — солистка Большого театра Хибла Герзмава. Ведущими церемонии станут Сати Спивакова и Юлиан Макаров. За дирижерский пульт встанет Валерий Гергиев. В программе — арии, дуэты, оркестровые фрагменты из опер Римского-Корсакова, Беллини, Чайковского, Бизе, Леонкавалло, Верди, Вагнера, Джордано, Пуччини.

В музеях Символы Блока ожили на картинах До 17 декабря, 12+

Строки о ночи, улице, фонаре и аптеке визуализировались в музее-квартире Александра Блока. Там начала работать выставка «Улица Блока», экспонатами которой стали рисунки, коллажи, акварели участников одноименного выставке конкурса. На первый взгляд простые и неакадемические вещи олицетворяют «народный! взгляд» на творчество одного из самых известных символистов.



Стереофотографии покажут мир прошлого До 14 января, 12+

© Андервуд & Андервуд. Неизвестный автор, начало 1900-х Фото: Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО Поделиться Поделиться





«Телевизор XIX века» — стереофотографии, сделанные с 1870-х по 1930-е годы, как любительские, так и профессиональные, теперь можно увидеть в «Росфото». Некоторые из оригиналов и копий кураторы предлагают смотреть через стереоскоп, и тем легче будет удивиться эффекту объёма, который так поражал обывателей в XIX — XX веках. Название выставки — «Зачем нам два глаза» — отсылка к слогану с плаката 1920 года, это восхищение отражающему, в оригинале — «Why do we have two eyes?». Сюжетами пластинок зачастую становились бытовые сюжеты.



Веяния Османской империи — на двух выставках Эрмитажа

До 28 января, 12+

Тутовый лист с надписью «Машалла» — «Как пожелает Аллах» Фото: А. Пахомов / © Государственный Эрмитаж, 2023 Поделиться Поделиться





Серебряные ароматники и курильницы из коллекции Екатерины II, расписная керамика и фрагменты роскошных тканей, вещи, связанные с османской банной традицией и кофейными церемониями, памятники искусства каллиграфии и нумизматики — исторические сокровища стали экспонатами сразу двух выставок, посвящённых Османской империи в Эрмитаже. В Арапском зале Зимнего дворца откроется «Аромат Босфора. Памятники прикладного искусства Турции в собрании Государственного Эрмитажа», а в зале № 27 Главного комплекса для осмотра стала доступна выставка «Под сенью султанской тугры. Османское наследие в памятниках каллиграфии, эпиграфики, сфрагистики и нумизматики».



«Фрагменты археологии Петербурга» стали исторической выставкой С 17 ноября до 27 мая, 6+

В больших городах на стройках и при раскопках регулярно находят старинные предметы, и Петербург не исключение. Некоторые из вещей особенно ценны для социологов, потому как помогают воссоздать облик прошлого. Самые интересные «фрагменты археологии Петербурга» историки в этом месяце выставили в Невской куртине Петропавловской крепости. Археологические сокровища с Васильевского острова, Петроградской стороны и из Большой Коломны — отличный материал для фантазий о том, как жили люди в этих районах век, в то и несколько сотен лет назад.

Фото: Пресс-служба ГМИ СПб Поделиться Поделиться





«Формулы Андреа Мантеньи»: редкости Ренессанса

До 18 февраля, 12+

Эрмитаж продолжает показывать ренессансную графику, и на этот раз в объектив попадают работы итальянца Андреа Мантеньи. Посетители увидят античные и средневековые прототипы, поймут, насколько вольно Мантенья подчас обращался с «оригиналами» и какое множество его идей были унаследованы учениками и подражателями. В центре внимания в Двенадцатиколонном зале — семь собственноручных гравюр Мантеньи. Полное название проекта — «Формулы Андреа Мантеньи. Североитальянская графика и возрождение античности» — напоминает о том, что ренессансные мастера относились к античным композициям как к деталям конструктора, который собирали сами.



Параллельность и отличия — в судьбах двоих До 3 марта, 6+

Исследование в формате диалога, переклички знаков в судьбах двух художников запустили в парадных залах музея Академии художеств. Экспозиция «Возвращение. Николай Фешин и Степан Эрьзя» знакомит петербуржцев с живописцем и скульптором, которые во многом параллельно развивались каждый в своём деле. Оба получили классическое академическое образование, а потом обратились к народному искусству, не боялись экспериментов, а затем эмигрировали: Фешин — в США, Эрьзя — в Аргентину. Видеть синхронность и выискивать разность посетителям идеологи экспозиции предлагают на примере более чем 150 работ.



Невиданное из жизни Лимонова — в Marina Gisich Gallery До 24 февраля, 18+

Мысленным экспериментом, смелой концептуальной фантазией стал проект Atelier Paradis Яна Гинзбурга в залах Marina Gisich Gallery. Автор приглашает побывать на событии, которого в реальности никогда не было, и показывает чистую потенциальность эпохи застоя, реконструируя не случившийся творческий вечер молодого Эдуарда Лимонова. Гинзбург погружает зрителей в лабиринт домыслов о том, что могло бы случиться, соберись на такой встрече по-разному близкие писателю люди: от наставников в литературном мастерстве до близких друзей и настоящих соперников, и предлагает насладиться игрой цитат из художников брежневского периода.

Театральное Премьеры на особом вечере — в Александринке 17 ноября, 16+

Фото с репетиции «О дивный новый мир» Ильи Манылова Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





На Новой сцене Александринского театра — «Вечер премьер», организованный фестивалем Context. Diana Vishneva. Зрители увидят петербургские премьерные показы работ «О дивный новый мир» Ильи Манылова и Papier Mache («Папье-маше») Элины Кавалеровой. Через движение и его связь с музыкой хореографы исследуют возможности танца и открывают новый язык тела.



«Балтийский дом» собирает лучшее из Островского С 18 до 27 ноября

«Женитьба Бальзаминова» Фото: baltic-house.ru/ Поделиться Поделиться





В конце ноября театр-фестиваль «Балтийский дом» проводит фестиваль «Вперед к Островскому!», костяком программы которого станут постановки по пьесам классика в исполнении разных театров. Откроет фестиваль Малый театр, который по праву считается «домом Островского». Москвичи привезли спектакль «Женитьба Бальзаминова» (12+), в котором играют народные артисты России Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Владимир Носик, Людмила Титова, Светлана Аманова, Виктор Низовой, а также ведущие молодые артисты театра. Показ пройдет 18 ноября в 19:00. Полная программа смотра — в нашем материале.



В «Легенде» воссоздадут безумный день 18 ноября, 19:15, 12+

Главный герой спектакля театра «Легенда» «Безумный день, или Женитьба по-французски» переживает настоящую катастрофу: управляющий его фабрики не только требует повышения зарплаты, но и заявляет, что влюблён в его дочь. С этих новостей начинается череда невероятных комических ситуаций, где каждый персонаж стремится получить то, что мечтает, но с наименьшими потерями.

Звезда израильской эстрады исполнит классику 18 ноября, 19:15, 12+

Один человек и три инструмента — саксофон, испанская гитара, блокфлейта. Именно этими голосами рассказывает свои музыкальные истории звезда израильской эстрады J. Seven. В субботу он выступит на сцене театра «Легенда» и перенесет зрителя в годы, когда звучали такие шедевры, как мелодия Фаусто Папетти из фильма «Эммануэль» и песня Джо Дассена «Если б не было тебя».



Узнать новое Моду Средневековья найдут в современности 17 ноября, 19:00, 18+

В библиотечном пространстве «Охта-8» пятничным вечером методист Эрмитажа, историк моды Екатерина Бычкова прочитает лекцию «Костюм Средних веков и мода современных рыцарей». Особый акцент сделает на том, как мода графства Бургундия стала настолько революционной, что некоторые её элементы остаются в тренде до сих пор. На повестке — термины «сюрко», «упелянд» и «пигаце».



Ароматерапия перенесёт в викторианскую Англию 17 ноября, 18:30, 12+

Фото: pixabay.com Поделиться Поделиться





В лектории Петропавловской крепости — погружение в мир ароматов. Элина Арсеньева, историк парфюмерии, расскажет о запахах, присущих Викторианской эпохе. Слушатели узнают, какой парфюм был самым популярным и зачем каждой уважающей себя леди — свой собственный мастер создания изысканных запахов.



Asian Dragon Fest изменит «А2» 18 ноября, 12:00, 16+

В рай для любителей азиатской культуры трансформирует клуб «А2» в полдень в субботу Asian Dragon Fest. В программе — танцевальные и вокальные номера от команд топ-уровня, турнир по игре Mortal Combat, интерактивные зоны разных тематик и яркие фотобудки.

История реставрации и редкие двери — на фестивале от активистов 18 ноября, 12:00, 6+

Фото: Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Активисты в Петербурге уже давно восстанавливают старинные двери, буквально подбирая редкости на помойках, моют изразцовые печи и теперь собирают единомышленников на первый большой фестиваль. Говорить о том, что могут сделать для города обычные жители, градозащитники, современные технологии, искусство и медиа, будут в доме Голицыных-Шуваловых на Мойке. В программе не только дискуссии, но также концерт и мастер-классы по линогравюре. На часть активностей программы «Что я могу?» нужна регистрация.



На экранах Мода Версаче — в фильме о модельере С 16 ноября, 18+

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В прокат выходит итальянская лента «Версаче» — картина о знаменитом кутюрье, его работе «за сценой» и знаменитых показах. Режиссер Сальватор Заннино снимал байопик в собственном поместье Версаче в Майами, где каждый предмет обстановки был тщательно им выбран и представляет собою отдельное произведение искусства.

История самбо — в формате «Легенды» С 16 ноября, 18+

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





На больших экранах — картина режиссера Андрея Богатырева «Легенда о самбо». Двоих сильнейших мастеров единоборств объединяет общая цель — желание создать национальную школу рукопашной борьбы. Главные роли исполнили Дмитрий Павленко («Дыхание», «Безсоновъ»), Вольфганг Черни («Омут», «Зоя»). Александр Скляр написал песню «Учитель» специально для нового фильма.

Новинка от режиссера «Вечного сияния чистого разума» вышла в прокат С 16 ноября, 18+

Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





На российских экранах стартует фильм «Книга решений» французского режиссера Мишеля Гондри, которого зрители лучше всего помнят по его фильмам «Вечное сияние чистого разума» и «Наука сна», снятым в духе магического реализма. В центре сюжета — незадачливый режиссер с биполярным расстройством, который убеждён, что продюсеры готовы погубить его новый фильм и отстранить от работы. Попытки выпутаться из положения превратят происходящее в невероятно веселый хаос.



Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

