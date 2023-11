Куда пойти 17–19 ноября: Османская империя в Эрмитаже, бесплатные музеи и открытие «Катка у моря»

«Телевизор XIX века» — стереофотографии, сделанные с 1870-х по 1930-е годы, как любительские, так и профессиональные, теперь можно увидеть в «Росфото». Некоторые из оригиналов и копий кураторы предлагают смотреть через стереоскоп, и тем легче будет удивиться эффекту объёма, который так поражал обывателей в XIX — XX веках. Название выставки — «Зачем нам два глаза» — отсылка к слогану с плаката 1920 года, это восхищение отражающему, в оригинале — «Why do we have two eyes?». Сюжетами пластинок зачастую становились бытовые сюжеты.