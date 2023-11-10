Новая сцена Александринки запускает музыкальный проект «Новая сцена live»

Новая сцена Александринского театра запускает музыкальный проект «Новая сцена live». Раз в месяц в пятницу здесь будут проходить три получасовых концерта молодых инди-исполнителей. Первый концерт проекта состоится 17 ноября, на сцену выйдут Саша Шевцова, OITZMANN, T.Gosha. 16+
Петербурженка Саша Шевцова исполнит «жизненный музыкальный сторителлинг, под который можно и помечтать, и потанцевать».
OITZMANN — музыкальный проект Виталия Ильина. Вас ждут лиричная и меланхоличная музыка, фортепианные аранжировки и проникновенный вокал.
T.Gosha — инди-проект из Санкт-Петербурга, исполняющий, по словам музыканта, «мажорный минор про добро, любовь, искренность и веру в светлое будущее».
Начало в 19:00. Продолжительность 2 часа 30 минут с двумя антрактами.