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    Новая сцена Александринки запускает музыкальный проект «Новая сцена live»

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    Новая сцена Александринского театра запускает музыкальный проект «Новая сцена live». Раз в месяц в пятницу здесь будут проходить три получасовых концерта молодых инди-исполнителей. Первый концерт проекта состоится 17 ноября, на сцену выйдут Саша Шевцова, OITZMANN, T.Gosha. 16+

    Фото: предоставлено организаторами
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    Петербурженка Саша Шевцова исполнит «жизненный музыкальный сторителлинг, под который можно и помечтать, и потанцевать».

    OITZMANN — музыкальный проект Виталия Ильина. Вас ждут лиричная и меланхоличная музыка, фортепианные аранжировки и проникновенный вокал.

    T.Gosha — инди-проект из Санкт-Петербурга, исполняющий, по словам музыканта, «мажорный минор про добро, любовь, искренность и веру в светлое будущее».

    Начало в 19:00. Продолжительность 2 часа 30 минут с двумя антрактами.

    Фото: предоставлено организаторами

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    Новая сцена Александринского театра
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