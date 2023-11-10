В прокат выходит новая картина автора «Науки сна» и «Вечного сияния чистого разума»

16 ноября на российских экранах стартует фильм «Книга Решений» французского режиссера Мишеля Гондри, которого зрители лучше всего помнят по его фильмам «Вечное сияние чистого разума» и «Наука сна», снятым в духе магического реализма.
Новый фильм — отчасти автобиографический. В центре сюжета — незадачливый режиссер с биполярным расстройством Марк Беккер. Он убежден, что продюсеры готовы погубить его новый фильм и отстранить его от работы. С помощью верной команды Марк вместе с отснятым материалом сбегает в маленькую горную деревушку в дом любимой тётушки, где надеется закончить фильм, а заодно написать книгу, полную полезных советов. Естественно, как обычно у Гондри — всё это превращается в весёлый хаос.
Марка в картине играет Пьер Нинэ, памятный по главным ролям в фильмах «Обещание на рассвете», «Франц» и «Черный ящик». Кроме того, в фильме в небольшом камео появится певец Стинг.
16+
Матвей Пирогов