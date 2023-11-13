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    В кинотеатрах покажут документальный фильм о внутренней жизни Джанни Версаче

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    2 комментария
    Фото: кадр из фильма
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    16 ноября в прокат выходит итальянская лента «Версаче». В оригинале фильм называется более пышно: «Живой гений Джанни Версаче». В полуторачасовой картине режиссера Сальваторе Заннино речь пойдет о том, какие разные обличья мог принимать знаменитый кутюрье: и эталона свободы, и знатока вкуса, смешивающего античность и поп-арт, и визионерам, проложившего дорогу на подиум многим моделям.

    В кадре — съемки знаменитых показов, воспоминания друзей и работавших с Версаче моделей, таких как Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд, музыканта Джона Бон Джови и актеар Эрик Этебари. Сам Сальваторе Заннино также некогда был моделью Версаче, поэтому знает тему изнутри. Наконец, здесь будут показаны отрывки из интервью с самим кутюрье. Фильм снимался в собственном поместье Версаче в Майами, где каждый предмет обстановки был тщательно им выбран и представляет собою отдельное произведение искусства.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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    ВерсачеДокументальное кино
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