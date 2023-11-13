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    В кино расскажут историю создания самбо

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    16 ноября в прокат выходит картина режиссера Андрея Богатырева «Легенда о самбо».

    Фото: кадр из фильма
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    По сюжету, в 1936 году на Спартакиаде в Москве встречаются два сильнейших мастера единоборств: Василий Ощепков, который с детства учился искусству дзюдо в Японии, и Виктор Спиридонов, прошедший русско-японскую войну и разрабатывающий приемы для самообороны. Оба чемпиона сходятся на необходимости создать национальную школу рукопашной борьбы, это же ввергает их в напряженное противостояние. Третьим элементом картины станет ученик обоих мастеров, Анатолий Харлампиев.

    Фото: кадр из фильма
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    Главные роли в фильме исполнили Дмитрий Павленко («Дыхание», «Безсоновъ»), Вольфганг Черни («Омут», «Зоя») и Антон Вохнин. Андрей Богатырев известен своей работой над сериалом «Вампиры средней полосы» и над военной драмой «Красный призрак».

    Специально для картины песню «Учитель» написал музыкант Александр Скляр. Фильм приурочен к 85-летию создания самбо.

    12+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма
    Фото: кадр из фильма

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    Самбо
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