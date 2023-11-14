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    В Эрмитаже покажут фитнес для нейронных связей — «Формулы Андреа Мантеньи»

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    На выставке в подходящем для графики Двенадцатиколонном зале вы увидите более двухсот пятидесяти памятников гравюры и рисунка, скульптуры и декоративно-прикладного искусства (резные камни, керамику, фрагменты доспехов). В центре внимания будут семь собственноручных гравюр Мантеньи. Часть экспонатов прибудут из ГМИИ им. Пушкина.

    Битва морских божеств (правая половина)<br />1470-е гг.
    Битва морских божеств (правая половина)
    1470-е гг.    Фото: hermitagemuseum.org
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    «Формулы Мантеньи» предлагают проследить цепочки пластических образов и композиционных решений, который использовал ренессансный мастер: вы увидите античные и средневековые прототипы, поймёте, насколько вольно Мантенья подчас обращался с «оригиналами», а также как многое из его решений развивали ученики и подражатели. Такой подход роднит «Формулы Мантеньи» с прошедшей пару лет назад «Линией Рафаэля». Среди оригинальных гравюр ренессансного мастера будут «Положение во гроб», «Христос между святыми Андреем и Лонгином», две половины «Битвы морских божеств», «Богоматерь с младенцем», а также парные гравюры «Вакханалия с Селеном» и «Вакханалия с винной бочкой».

    В преддверии открытия выставки куратор проекта, научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Любава Чистова рассказала на официальном YouTube-канале музея, как Мантенья осваивал античное наследие: заимствовал пластические решения, но придавал образам другую интонацию, более характерную, гротескную. Так «Битву морских божеств» (в двух частях) куратор называет переводом рельефа на язык гравюры — в этих листах использованы мотивы рельефов античных саркофагов. На выставке вы сможете в этом убедиться, рассмотрев фрагмент римского саркофага III века нашей эры с изображением морского кентавра и нереиды. Среди мастеров, на которых повлияли находки Мантеньи, — Альбрехт Дюрер. В его гравюре «Морское чудовище» образ чудовища и центральной женской фигуры очевидно перекликается с «Битвой» Мантеньи.

    «Морское чудовище», Альбрехт Дюрер
    «Морское чудовище», Альбрехт ДюрерФото: hermitagemuseum.org
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    Ренессансные мастера, отмечает куратор «Формул Мантеньи», относились к античным композициям как к деталям конструктора, который собирали сами. Ну а понятие «формул», вернее «Формул пафоса», впервые использовал немецкий историк искусства Аби Варбург в начале прошлого века. Он полагал, что «формулы» позволяют передать пиковые эмоции, потому что находятся в некой общекультурной памяти человечества. Современные исследователи подробнее изучили, как «формулы» на нас действуют: они связаны с эмпатией и нейронными связями. Так что «Формулы Мантеньи» — фитнес для нейронных связей и просто интеллектуальное удовольствие.

    Выставка «Формулы Андреа Мантеньи. Североитальянская графика и возрождение Античности» пройдёт с 18 ноября 2023 года по 18 февраля 2024 года в Двенадцатиколонном зале Эрмитажа. 12+

    Битва морских божеств (правая половина)<br />1470-е гг.
    Битва морских божеств (правая половина)
    1470-е гг.    Фото: hermitagemuseum.org
    «Морское чудовище», Альбрехт Дюрер
    «Морское чудовище», Альбрехт ДюрерФото: hermitagemuseum.org

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