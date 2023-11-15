В «Полутора комнатах» открылась выставка про ссылку Иосифа Бродского в архангельскую деревню

Поэт описывал своё место обитания в Архангельской области словами: «Север, холод, деревня, земля. Такой абстрактный сельский пейзаж». Теперь у гостей музея будет возможность приобщиться к этим ощущениям, не отправляясь в ссылку.
Новый проект «Полутора комнат» называется «Специально отведённая местность. Деревня Норинская 1964–1996–2023». Основой выставки стали рассказы жителей деревни, которые помнили Иосифа Бродского, а также стихи и рисунки поэта. В 1964 году после обвинения в тунеядстве Бродского сослали в Архангельскую область, где он работал батраком и писал стихи, создав за полтора года больше двухсот текстов.
Весной 1996 года, после смерти Бродского, авторы фильма «Прогулки с Бродским» Елена Якович и Алексей Шишов отправились в деревню Норинскую и засняли всех, кто помнил поэта: Таисию Пестереву, у которой он жил первые недели в ссылке, Марию Жданову, которая работала на почте, Альберта Забалуева, который опубликовал два стихотворения Бродского в газете «Коношский призыв», и других. Эти материалы вы сможете изучить на выставке.
Традиционно проект в «Полутора комнатах» сопровождают кураторские экскурсии, расписание смотрите на сайте. Сокуратором проекта стала экс-директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак.
Выставка «Специально отведённая местность. Деревня Норинская 1964–1996–2023» пройдёт с 15 ноября 2023-го по 15 января 2024 года. 16+