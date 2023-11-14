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    Историк моды расскажет о средневековых веяниях в современном костюме

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    Сейчас Бургундия — область Франции, а в XV веке была отдельным герцогством. Его культурное влияние распространялось на многие европейские страны, существовал феномен «бургундских мод». О том, что в них было революционного и что дошло до наших времен, узнаем 17 ноября в «Охте-8». Бесплатно. 18+

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    Истощенной столетней войной Франции оставалось только коситься на бургундскую роскошь. В одной из хроник автор сетует: дескать, это за былые излишества и вычурность в костюмах Бог наказал Францию. Некоторые мужчины, пишет автор, «одевались, как женщины, в длинные платья со множеством складок и в штаны, одна половина которых была не похожа на другую; рукава висели до земли, так что эти люди были похожи скорее на шутов, чем на честных людей». Церковники расстраивались, что дамы при дворе французского короля Карла VIII щеголяют с обнаженным бюстом (так «расширилось» декольте) и носят двухконечные «рогатые» шляпы. Немудрено, что Господь «наказал нас бичом своим — королем Англии», сетуют хроники.

    Упелянд (или упленд), роб, сюрко, пигаце, шаперон, бегуин — этих названий одежды сейчас не услышишь. В отличие, например, от слова «жакет». В филиале Маяковки в «Охте-8» в новом курсе «Мода: тогда и сейчас» методист Эрмитажа, историк моды Екатерина Бычкова свяжет устройство старинного костюма с современными коллекциями. «Такой подход позволит, с одной стороны, оживить и актуализировать то, что, по мнению многих, осталось в далёком прошлом, а с другой — добавить серьёзности и смысла предметам, рождённым современной индустрией», — считают организаторы.

    17 ноября слушаем в библиотеке (Большеохтинский пр., 8, цокольный этаж) лекцию «Костюм Средних веков и мода современных рыцарей». Подробности регистрации — на сайте Маяковки в разделе мероприятий. Начало в 19:00.

    Александра Шеромова

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    МодаИстория модыСредневековьеРыцари
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