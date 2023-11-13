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    Музеи

    Три вечера Культурного форума в Эрмитаж будут пускать бесплатно

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    Государственный Эрмитаж анонсировал три бесплатных вечера посещения: с 16 по 18 ноября попасть в главный музейный комплекс можно будет по билетам с нулевой стоимостью. Главное — успеть их получить: либо заранее на официальном сайте музея, либо на месте с 18:00 до 20:00. Музей все три дня будет открыт до 21:00.

    При этом 16 ноября выпадает на третий четверг месяца — бесплатный день для льготных категорий граждан. В связи с проведением форума такие посетители смогут войти в музей бесплатно до 17:30.

    В то же время в дни проведения Культурного форума Главный штаб принимать посетителей не будет.

    Напомним, Международный культурный форум в этом году, с одной стороны, будет уже девятым по счету, но первым в новом формате — Форума объединенных культур. Новое название связано с отказом от концепции глобального мира.

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    Комментарии 1

    Гость13 Ноя 2023 в 19:52
    Культуру в массы !
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