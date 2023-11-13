Три вечера Культурного форума в Эрмитаж будут пускать бесплатно

Государственный Эрмитаж анонсировал три бесплатных вечера посещения: с 16 по 18 ноября попасть в главный музейный комплекс можно будет по билетам с нулевой стоимостью. Главное — успеть их получить: либо заранее на официальном сайте музея, либо на месте с 18:00 до 20:00. Музей все три дня будет открыт до 21:00.



При этом 16 ноября выпадает на третий четверг месяца — бесплатный день для льготных категорий граждан. В связи с проведением форума такие посетители смогут войти в музей бесплатно до 17:30.



В то же время в дни проведения Культурного форума Главный штаб принимать посетителей не будет.

