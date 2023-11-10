«Отличается от концепции глобального мира». Международный культурный форум объявил программу

Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 16 по 18 ноября в Петербурге, он будет называться «Форум объединенных культур». Об этом сообщили 10 ноября на пресс-конференции в ТАСС с участием заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой и министра культуры России Ольги Любимовой.
«Вы знаете, что мы в период 2020–2022 в силу объективных причин — пандемии новой коронавирусной инфекции — не имели возможности проводить форум, — но, проводя вчера одно из заседаний оргкомитета, поняли, что наши уважаемые деятели культуры и искусства соскучились по этому мероприятию и очень его ждут, уже созваниваются, с нетерпением обмениваются тем, что хотят друг другу сказать», — сказала Голикова.
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой пояснил, что название «Форум объединенных культур» предложил Денис Молчанов, координирующий рабочую группу. При этом термин «отличается от концепции глобального мира», поскольку «мы сегодня говорим о мире многополярном, мире, где у каждого государства и народа есть свой национальный культурный суверенитет». «Именно поэтому это не форум глобальных культур или глобальной культуры, — а форум объединенных культур, — сказал он. — Это многоголосие мира, который при этом находит общие точки соприкосновения и общие взгляды на будущее».
На вопрос о том, примет ли участие в форуме президент России Владимир Путин, прозвучал ответ, что организаторы «надеются, что он примет участие в один из дней — такая возможность в его графике есть».
Как отметила Татьяна Голикова, форум — «это профессиональное мероприятие, абсолютно содержательное обсуждение чувствительных вопросов, вопросов развития культуры, искусства, международного сотрудничества в сфере культуры — но никак не развлекательное».
Несмотря на это, в рамках форума пройдут и культурные мероприятия — Ольга Любимова анонсировала 16 ноября гала-концерт звезд в Михайловском театре, фестиваль китайской культуры на сцене Александринского театра, а также большую концертную программу на Дворцовой площади 16 ноября и цирковое шоу в Цирке Чинизелли.