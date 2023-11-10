«Отличается от концепции глобального мира». Международный культурный форум объявил программу

Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 16 по 18 ноября в Петербурге, он будет называться «Форум объединенных культур». Об этом сообщили 10 ноября на пресс-конференции в ТАСС с участием заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой и министра культуры России Ольги Любимовой.



«Вы знаете, что мы в период 2020–2022 в силу объективных причин — пандемии новой коронавирусной инфекции — не имели возможности проводить форум, — но, проводя вчера одно из заседаний оргкомитета, поняли, что наши уважаемые деятели культуры и искусства соскучились по этому мероприятию и очень его ждут, уже созваниваются, с нетерпением обмениваются тем, что хотят друг другу сказать», — сказала Голикова.

