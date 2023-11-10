В петербургском культурном форуме после его «перезагрузки» примут участие 73 страны

На 10 ноября к участию в Санкт-Петербургском Международном культурном форуме заявились 73 страны-участницы и 56 официальных делегаций. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции в ТАСС.
«Несмотря на то, что этот форум, с одной стороны, является традиционным, девятым форумом, но в этом году после длительного перерыва мы его перезагрузили, — рассказала она. — Проходит он, и будет проходить под эгидой президента страны. И называется форумом объединенных культур. И по сути в таком формате является первым — во всяком случае, так мы его позиционируем. И содержание, которое мы вкладываем в этот форум, говорит само за себя».
Форум будет идти три дня — с 16 по 18 ноября, площадками станут Восточное крыло Главного штаба Эрмитажа, Этнографический музей и Капелла. Заявлено 9 сессий: Театр, Кино, Музеи, Музыкальная культура, Деловая культура, Медийная культура, Познание истории через культуру, Искусственный интеллект — угроза или благо для культуры, а также Традиционная культура как фундамент построения общества.
По словам министра культуры Ольги Любимовой, на форум приедут 34 министра культуры. А всего ожидается «почти 800 человек».
«Мы ушли от большого количества камерных дискуссий и готовимся к серьезным крупным обсуждениям ключевых вопросов для нашей отрасли по всем направлениям», — обобщила она.