В петербургском культурном форуме после его «перезагрузки» примут участие 73 страны

На 10 ноября к участию в Санкт-Петербургском Международном культурном форуме заявились 73 страны-участницы и 56 официальных делегаций. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции в ТАСС.



«Несмотря на то, что этот форум, с одной стороны, является традиционным, девятым форумом, но в этом году после длительного перерыва мы его перезагрузили, — рассказала она. — Проходит он, и будет проходить под эгидой президента страны. И называется форумом объединенных культур. И по сути в таком формате является первым — во всяком случае, так мы его позиционируем. И содержание, которое мы вкладываем в этот форум, говорит само за себя».

