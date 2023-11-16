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    В новом выставочном пространстве покажут работы участников НИИ Parazit

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    Белый зал Екатерининского собрания — пространство в бывшем коридоре, которое до недавнего времени было закрыто для посетителей. Первым проектом в новом пространстве станет созданный совместно с Marina Gisich Projects проект «Каморка с путти». PARAZIT — творческое объединение. состоящее из Семёна Мотолянца, Дмитрия Жеравова и Коли Садовника.

    Фото: vk.com/petroconcert
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    «Каморка с путти» призвана наполнить смыслом некогда подсобное помещение, вот как о проекте говорят в «Петербург-концерте»: «Проект «Каморка с путти» словно замыкает круг: художники наполняют чистым, свободным от коммерции творческим высказыванием пространство бывшего коридора, не отрицая, а напротив, усиливая его «подсобную» функцию». Колю Садовника называют «печальным маляром», который создаёт крупную живопись, Дмитрий Жеравов делает шпалеры из холстов и масляных красок, Семен Мотолянец придумывал приспособление из велосипедной шины с прорезями, чтобы ослепляющий свет ламп в темных коридорах не резал глаз (к свету зимой петербуржцы и правда не привыкли).

    Выставка в Белом зале Екатерининского собрания будет открыта для посетителей мероприятий «Петербург-концерта» с 16 ноября, попасть на неё можно будет по билетам. Без билетов вход свободный по регистрации. 16+

    Фото: vk.com/petroconcert

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