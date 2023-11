В «Росфото» покажут «телевизор XIX века» — старинные стереофотографии

Название выставки — отсылка к слогану с плаката 1920 года, в оригинале — «Why do we have two eyes?». Иллюзия объёма, которую создаёт стереофотография, была особенно удивительна для людей позапрошлого и начала прошлого века. Она создают эффект присутствия — в далёкой стране или за обедом в гостиной чужого дома. До появления кино стереофотографии были важным источником впечатлений и пользовались большой популярностью. Тиражные стереофотографии стали «телевизором XIX века», постепенно сформировался канон, согласно которому стереофотографии рассказывали истории на актуальную тему. Например, были эротические серии и зарисовки Русско-японской войны.