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    В «Росфото» покажут «телевизор XIX века» — старинные стереофотографии

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    Выставка с названием «Зачем нам два глаза?» раскроет сразу три мотива: физиологическое свойство зрения, массовую культуру XIX века и любительскую фотографию. Вы увидите оригиналы и увеличенные копии стереофотографий последней трети XIX — первой трети XX века, некоторые из которых можно будет смотреть через стереоскоп.

    © Андервуд&amp; Андервуд. Неизвестный автор, нач 1900-х
    © Андервуд& Андервуд. Неизвестный автор, нач 1900-хФото: Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО
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    Название выставки — отсылка к слогану с плаката 1920 года, в оригинале — «Why do we have two eyes?». Иллюзия объёма, которую создаёт стереофотография, была особенно удивительна для людей позапрошлого и начала прошлого века. Она создают эффект присутствия — в далёкой стране или за обедом в гостиной чужого дома. До появления кино стереофотографии были важным источником впечатлений и пользовались большой популярностью. Тиражные стереофотографии стали «телевизором XIX века», постепенно сформировался канон, согласно которому стереофотографии рассказывали истории на актуальную тему. Например, были эротические серии и зарисовки Русско-японской войны.

    Зачастую стереоаппаратура была дешевле и проще в использовании, чем профессиональная фототехника, поэтому стереокамеры пользовались популярностью у любителей. Стереофотография также стала предвестницей трёхмерной графики в кино, а ещё её применяли в науке и медицине.

    Выставка стереофотографии XIX — XX веков «Зачем нам два глаза?» пройдёт в «Росфото» с 17 ноября 2023 по 14 января 2024. 12+

    © Андервуд&amp; Андервуд. Неизвестный автор, нач 1900-х
    © Андервуд& Андервуд. Неизвестный автор, нач 1900-хФото: Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО

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