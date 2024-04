Куда пойти 27 апреля — 1 мая: «Медный всадник» в Мариинке, новое арт-пространство и спасенные шедевры в Русском музее

Миниатюры и игра внутри рояля — на The night in silence

29 апреля в 20:00, 18+



Вечером в понедельник в Белом зале Третьего места пройдёт камерный концерт The night in silence в исполнении артисток хора и оркестра musicAeterna Александры Листовой и Анастасии Шумановой. В программе — «Колыбельная» для фортепиано Никоса Скалкотаса, вокальные миниатюры «Песни об умерших детях» Густава Малера, Пять пьес для фортепиано австрийского и американского композитора Арнольда Шёнберга и сочинение The night in silence из вокального цикла Apparition приверженца «технического расширения» возможностей музыки Джорджа Крама. Почти все свои сочинения Крам играет в особенной технике — на струнах внутри рояля, и исполнительницы пойдут по его стопам.