Куда пойти 27 апреля — 1 мая: «Медный всадник» в Мариинке, новое арт-пространство и спасенные шедевры в Русском музее

Фото: Николаев Сергей/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В первые длинные майские выходные стоит не пропустить знаковые постановки на сценах петербургских театров, выбрать, сходить ли на фестиваль для любителей тяжелой музыки или узнать больше про танго и не пропустить открытие новых выставок.



Актуальное

Тайны реставрации раскрывают в Мраморном дворце До 13 мая, 0+

Выставочный проект «Спасённые шедевры. Русский музей — Таганрогу» в Мраморном дворце позволит узнать, как сотрудники Русского музея отреставрировали двадцать два предмета, пострадавших при ракетной атаке в Таганроге в 2023 году. Тогда серьёзные «ранения» получили произведения Константина Коровина, Зинаиды Серебряковой, Филиппа Малявина, Николая Рериха, Валентина Серова, Виктора Борисова-Мусатова из коллекции Таганрогского художественного музея. Разбилась мраморная скульптура Христофора Геворкяна «Портрет мальчика», а картина Анри Шопена «Благословение Ревекки» получила множество повреждений. Петербургские специалисты сумели не только вытащить из полотен осколки стекла и убрать все дефекты и прорывы, но и провели комплексную реставрацию экспонатов, раскрыли первоначальный вид и установили авторский замысел. Теперь спасённые ценности ненадолго выставляют в Русском музее, а после картины отправятся обратно домой.

Фото: предоставлено пресс-службой Русского музея Поделиться Поделиться





Мариинский театр возвращает «Медного всадника»

28 и 29 апреля, 1 мая, 12+

К 75-летию со дня премьеры спектакля и в преддверии Дня города на Второй сцене Мариинского театра дают «Медного всадника». Впервые сочинение Рейнгольда Глиэра на либретто Петра Аболимова в постановке Ростислава Захарова было сыграно на сцене Мариинского — тогда Театра оперы и балета имени Кирова — в 1949 году. В нынешней постановке, созданной Юрием Смекаловым, артисты не просто «реконструируют» классический вариант балета, но переосмысляют его и показывают в новом ракурсе. В нынешнем хореографическом тексте стало больше пируэтов и сложных прыжков, а смысловой акцент сместился с восхваления города на тему персонального счастья героев. Именно в «Медном всаднике» когда-то впервые прозвучал «Гимн Великому городу», который позже стал считаться одним из символов Петербурга. В обычные дни спектакль в театральной афише можно увидеть не так часто. В этот уик-энд в некоторые даты его дают дважды.

Герзмава дебютирует в партии Адрианы Лекуврёр

27 апреля в 19:00 и 30 апреля в 18:00, 12+

В последние дни апреля на Второй сцене Мариинского театра выступает Хибла Герзмава. Оперная дива впервые исполнит главную партию в спектакле «Адриана Лекуврёр» в постановке французского режиссёра Изабель Парсьо-Пьери. Либретто было написано Артуро Колаутти по одноименной пьесе Эжена Скриба и Эрнеста Легуве. История переносит слушателя в театральное закулисье и знакомит с актрисой Адрианой Лекуврёр — одной из самых выдающихся фигур эпохи Просвещения. Образ её, как и многих других героев, имел реальные исторические прототипы.



«Петергоф» и крепость Орешек объявляют о начале сезона, Ботсад продлевает день С 27 и 28 апреля, 0+

Музей-заповедник «Петергоф» на первых майских праздниках переходит на летний режим работы. С субботы и до самой осени фонтаны в Нижнем парке работают ежедневно. Парки Александрия и Ораниенбаум также принимают посетителей на постоянной основе.

Крепость Орешек откроет свои ворота для посетителей 28 апреля. Туристический сезон 2024 года продлится до 30 октября. Каждый день зрители могут посетить обзорные экскурсии по крепости.



Ботанический сад с 28 апреля переходит на летний режим. Новое время работы парка-дендрария с 10:00 до 19:00 (выход до 20:00). ежедневно без выходных.

Фото: Николаев Сергей/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Большая галерея» выходит в свет с отражениями

С 26 апреля, 0+



На набережной Мойки открывается новое культурное пространство «BIGGALLERY / Большая галерея». Первым проектом тут стала выставка «Никто нигде и никогда» — художественное исследование эстетики петербургского некрореализма. Каждый экспонат в пространстве представляет из себя скульптуру из прозрачного материала. По задумке, именно такая форма отражает предмет, но при этом искажает само пространство и передаёт внутреннюю суть видимого.

Александринский театр принимает танцевальную «Пятилетку» 29 и 30 апреля, 12+

Два дня подряд на Новой сцене Александринского театра будет проходить фестиваль современного танца «Пятилетка». Петербургские хореографы и танцовщики в разных форматах покажут новые грани профессии в формате коротких перформансов и коллективных проектов. Каждый номер — динамичное послание о человеческих отношениях, связях с природой и эмоциях глубоко внутри.

Фото: скриншот alexandrinsky.ru Поделиться Поделиться





В музеях



Фотографы-пейзажисты научат искусству «гелассенхайт»

До 30 июня, 6+

На втором этаже Парадного корпуса «Росфото» в преддверии длинных выходных начинает работу выставка «Вечная классика. Традиции и эксперименты в пейзажной фотографии» . По словам организаторов, все авторы, работы которых собраны на экспозиции, в своём творчестве пытаются сконструировать, осознать и выразить особое состояние — «гелассенхайт». Самыми близкими эквивалентами этого немецкоязычного термина в русском можно назвать «спокойствие» и «умиротворённость». В залах посетители увидят работы пионера фотогравюры Питера Миллера, классика фотографии Фрэнка Дитури, мастера метафизического пейзажа Эверетта Кеннеди Брауна, председателя Союза фотохудожников Петербурга Александра Дымникова и многих других.

Фото: пресс-служба «Росфото» Поделиться Поделиться





Эрмитаж показывает два шедевра импрессионистов

С 28 апреля до 21 июля, 0+

В зале Клода Моне (№ 403) Главного штаба кураторы выставляют два импрессионистских шедевра, которые были показаны на первой выставке «Анонимного общества живописцев, скульпторов и гравёров» в 1874 году — знаковой для течения. Экспонатами на новом проекте стали «Городской парк в Понтуазе» Камиля Писсарро и «Бульвар Капуцинок в Париже» Клода Моне из ГМИИ им. Пушкина. На эти полотна особенно интересно смотреть, сравнивая их между собой: если Писсарро восхищается тишиной природы, то Моне, напротив, фиксирует момент из жизни шумного мегаполиса. Экспозиция «К 150-летию Первой выставки импрессионистов» предлагает ещё раз обратиться к истории, почувствовать свежесть жанра и, возможно, выделить для себя наиболее близкое направление.



Воспоминания Шаляпине приведут к «последнему адресу» До января 2026 года, 12+

В Инженерном доме Петропавловской крепости проходит выставка «Шаляпин. Воспоминание о доме». У проекта есть две стороны: с одной — это рассказ о Шаляпине и его жизни, с другой — размышления о месте, в котором он жил до эмиграции, о доме на улице Графтио, 2б. Сейчас здание находится на реставрации, которая должна закончиться только в 2026 году. На экспозиции организаторы проекта «оживят» воспоминания разных лет о гостях и жильцах дома, покажут видеоматериалы из архива музея и дадут голос самому оперному певцу.

Фото: Пресс-служба ГМИ СПб Поделиться Поделиться





Музей истории религии погружает в философию Канта



До 21 мая, 12+

Выставка «Звёздное небо надо мной и моральный закон во мне», посвящённая 300-летию со дня рождения Иммануила Канта, открылась в Музее истории религии. Даже посетители, которые никогда не увлекались философией, смогут понять, в чём заключались основные идеи мыслителя, ну а те, кто уже многое знает о Канте, возможно, найдут интересными не самые известные факты о повседневной жизни героя.

«Борей» переоткроет работы эрмитажного фотографа До 31 мая, 12+

Пронизанные теплом снимки города с бегущими по улицам трамваями и толпами на Невском: выставкой «Город, горожане и… трамваи» галерея «Борей» начинает цикл экспозиций «Без*известный фотограф Пресняков — последний мирискусник Ленинграда» и знакомит с личностью автора. На рубеже 1920–1930 годов эрмитажный фотограф Владимир Пресняков был звездой своего времени: открытки, сделанные им, сразу узнавали по высокой точке съёмки и особой выверенности композиции. Всё закончилось в 1937 году: после расстрела имя автора было на долгие годы абсолютно забыто. Только его фотооткрытки с моментами из жизни Петербурга передавались коллекционерами из рук в руки. Теперь галерея «Борей» планирует возродить память о некогда знаменитом фотографе, показывая его работы. До ноября в пространстве планируется представить сразу несколько тематических экспозиций.

Театральное



Любитель детективов распутает загадку в «Балтийском доме»

27 апреля в 19:00 и 28 апреля в 14:00 и 19:00, 12+

На сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» — премьера спектакля «И никаких но!..» по пьесе Робера Тома «Попугаиха и цыпленок». Зрителю сюжет комического детектива, вероятно, больше знаком по фильму «Ищите женщину». В постановке в центре внимания окажется очаровательная, сообразительная, но очень болтливая секретарша нотариальной конторы, которая раскроет совсем непростое дело благодаря своей любви к загадочным историям. Выпуск спектакля приурочен к юбилею актрисы Натальи Парашкиной. В новинке именинница играет главную роль.

Автор: youtube.com/baltichousetheatre

Ритм «Билокси-блюза» — в театре «Легенда»

27 апреля в 19:15, 18+

Театр «Легенда» в этот уик-энд даёт спектакль «Билокси-блюз», посвящённый столкновению стилей жизни и разных философий. Главный герой попадает в лагерь для новобранцев и понимает, что ему отныне нужно искать общий язык с людьми абсолютно на него не похожими. Вместе с новыми товарищами он попадёт во множество смешных и нелепых историй. Драйв происходящему зададут хиты группы Queen.

Послушать музыку

«Вальпургиева ночь» покажет, как выпустить демонов



27 апреля в 18:30, 18+

Тёмные ритуалы и возможность выпустить внутренних демонов — любители тяжелой музыки в субботу после длинной рабочей недели собираются на «Вальпургиеву ночь» в клубе «Сердце». На сцену за вечер выйдут сразу несколько коллективов. Среди них группа, исполняющая мелодичное металл-фэнтези MyStory, и любители баллад ALTERSIGHT. Из зала их будут приветствовать слушатели в образах магов, ведьм и злых духов. Костюмы на празднике приветствуются.

«Северный флот» отметит свой праздник

27 апреля в 20:00, 16+



Группа «Северный флот» празднует десятилетие юбилейным концертом в клубе «Космонавт». Повод торжественный, а потому в программе на вечер не только знаковые композиции группы, но и редко исполняемые номера. Не обойдётся на встрече без специального блока хитов «Короля и Шута».

«Бригадный подряд» споёт о главном 29 апреля в 20:00, 16+

«Бригадный подряд» чествует весну. Уже в понедельник рокеры вместе с поклонниками исполнят хиты панк-рок-сцены и не забудут про треки с нового альбома «Нечего бояться». Пластинка вышла в конце 2023 года. Выступление запланировано в «Космонавте».



Миниатюры и игра внутри рояля — на The night in silence 29 апреля в 20:00, 18+

Вечером в понедельник в Белом зале Третьего места пройдёт камерный концерт The night in silence в исполнении артисток хора и оркестра musicAeterna Александры Листовой и Анастасии Шумановой. В программе — «Колыбельная» для фортепиано Никоса Скалкотаса, вокальные миниатюры «Песни об умерших детях» Густава Малера, Пять пьес для фортепиано австрийского и американского композитора Арнольда Шёнберга и сочинение The night in silence из вокального цикла Apparition приверженца «технического расширения» возможностей музыки Джорджа Крама. Почти все свои сочинения Крам играет в особенной технике — на струнах внутри рояля, и исполнительницы пойдут по его стопам.

Лучшие танго Пьяццоллы прозвучат в один вечер

30 апреля в 20:00, 6+

В Большом зале Филармонии ансамбль «Remolino» играет столь любимую его участниками музыку Астора Пьяццоллы. Аргентинский композитор считается создателем «нового танго» — освобожденного от классических канонов и совмещающего в себе не только классические национальные мотивы, но джаз и эстраду. На концерте прозвучат «Времена года в Буэнос-Айресе», фрагменты оперы-танго «Мария де Буэнос-Айрес», «Микеланжело 70», «Смерть ангела», «Кафе 1930», «Эскуало» и другие известные танго Пьяццоллы.



Вирсаладзе выступит в Филармонии 1 мая в 20:00, 6+

Известная исполнительница Элисо Вирсаладзе даёт фортепианный вечер в Большом зале Филармонии и играет Шуберта, Брамса, Листа и Прокофьева. Сегодня Вирсаладзе — профессор Московской консерватории. Она проводит мастер-классы по всему миру, а в числе её студентов — Борис Березовский, Яков Кацнельсон и многие другие звезды музыкального мира.

На экранах «Ленфильм» познакомит с героями «Чайки»

28 апреля в 19:00, 18+

В воскресенье на «Ленфильме» — премьера комедийной драмы «Чайка», дебютной работы режиссера Полины Лазаревой. В картине о любовном треугольнике между двумя молодыми девушками и успешным писателем, который переживает кризис средних лет, среди прочих играют Юрий Быков и Вера Кинчева. На премьере фильм представит съемочная группа. После показа запланирован Q&A, на котором зрители смогут задать любые вопросы.

Автор: youtube.com/ipaf_cinema

«Зло не существует» — экодрама от обладателя «Оскара»

С 25 апреля, 18+

В российский прокат выходит картина оскаровского лауреата Рюсукэ Хамагути «Зло не существует». Его предыдущий фильм — «Сядь за руль моей машины» — получил награду Американской киноакадемии в 2022 году. Героями новой работы — образца «медленного кино» — стали маленькая девочка и её отец, которые живут в деревне. Безмятежность их существования нарушается, когда некий бизнесмен решает строить неподалеку модный туристический комплекс. «Фонтанка» уже оценила картину, получившую Особый приз жюри на фестивале в Венеции.



«Наследник» покажет мир высокой моды Парижа С 26 апреля, 16+



Все выходные в кинотеатрах идёт франко-канадо-бельгийская картина режиссера Ксавье Леграна «Наследник». В центре внимания оказывается директор одного из парижских модных домов: у него умирает отец, а в завещании оказывается оглашена информация, которая способна разрушить карьеру главного героя.

Автор: youtube.com/rwvfilms