    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, с-в

    760мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    0/10

    usd92.51eur98.91

    В прокат выходит экологическая драма обладателя «Оскара» Рюсукэ Хамагути

    2298
    1 комментарий
    ПоделитьсяПоделиться

    25 апреля в прокат выходит картина японского режиссера Рюсукэ Хамагути «Зло не существует». В центре сюжета — маленькая девочка Хана (Рэи Нисикава), которая живет вместе со своим отцом Харасавой Такуми (Хитоси Омика) неподалеку от Токио. Они погружены в деревенскую безмятежную, хоть и трудную жизнь; вокруг горы, олени, озёра с чистой водой… Всё это может быть разрушено: поблизости планируют построить модный туристический комплекс. Представители строительной компании решают провести день с местными жителями, чтобы убедить их согласиться на строительство. Пока Такуми принимает гостей, Хана бесследно исчезает.

    «Зло не существует» в прошлом году заслужил Особый приз жюри и Премию международной ассоциации критиков ФИПРЕССИ на Венецианском кинофестивале — а также Гран-при Лондонского кинофестиваля. Предыдущий фильм Хамагути, драма «Сядь за руль моей машины», в 2022 году получила «Оскар» как лучший иностранный фильм.

    18+

    Матвей Пирогов

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    Что не так, Господи?!..)25 Апр 2024 в 01:55
    Давно уже развита эта тема, смысл в ней, если не работает?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close