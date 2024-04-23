В прокат выходит экологическая драма обладателя «Оскара» Рюсукэ Хамагути

25 апреля в прокат выходит картина японского режиссера Рюсукэ Хамагути «Зло не существует». В центре сюжета — маленькая девочка Хана (Рэи Нисикава), которая живет вместе со своим отцом Харасавой Такуми (Хитоси Омика) неподалеку от Токио. Они погружены в деревенскую безмятежную, хоть и трудную жизнь; вокруг горы, олени, озёра с чистой водой… Всё это может быть разрушено: поблизости планируют построить модный туристический комплекс. Представители строительной компании решают провести день с местными жителями, чтобы убедить их согласиться на строительство. Пока Такуми принимает гостей, Хана бесследно исчезает.
«Зло не существует» в прошлом году заслужил Особый приз жюри и Премию международной ассоциации критиков ФИПРЕССИ на Венецианском кинофестивале — а также Гран-при Лондонского кинофестиваля. Предыдущий фильм Хамагути, драма «Сядь за руль моей машины», в 2022 году получила «Оскар» как лучший иностранный фильм.
18+
Матвей Пирогов