В Музее истории религии открыли выставку к 300-летию Иммануила Канта

Звёздное небо и внутренняя мораль: ГМИР посвящает экспозицию философу, которого недавно вновь вспоминали на волне популярности «Мастера и Маргариты» (где есть известный диалог про доказательства бытия Бога). Ознакомиться с представлениями Канта о моральном законе и этике вы сможете во входной зоне музея.



Фото: Кант на картине Иоганна Готлиба Беккера (1768) Общественное достояние Поделиться Поделиться





Иммануил Кант (1724 — 1804) — знаковая фигура эпохи Просвещения, подданный Елизаветы Петровны и критик чистого разума. В музее напоминают, что центром кантовской философии был человек, его тревоги и стремления, мировосприятие, и на выставке вы сможете подробно узнать о значении трудов философа для европейской мысли. Среди предметов, раскрывающих отношение Канта к вопросам этики, будет немецкая скульптура «Аллегория бедности» XVIII века, парижская гравюра XVII столетия «Милосердный самарянин». Особый раздел экспозиции посвятят интерпретации философии Канта в русской интеллектуальной традиции.



Куратор выставки, доктор философских наук и заведующая кафедрой философии религии и религиоведения Института философии СПбГУ Марианна Шахнович называет Канта самым ярким мыслителем эпохи Просвещения — «периода, когда преодоление суеверий посредством наук и искусств становится главной целью человека, а высшей ценностью провозглашается идея личной свободы, соседствующая с заботой о благе своего ближнего». Кант обратился «к самому познающему субъекту», то есть к изучению человека, увидев шаткость оснований науки и богословия, и счёл необходимым разобраться в его познавательных способностях.



Иммануил Кант родился в Кёнигсберге (современный Калининград) в семье шорника, получил хорошее образование, занимался как познанием природы («звёздного неба»), так и изучением моральных законов. Полагал, что мораль должна быть автономной, то есть выступать в качестве категорического императива. Став в 1755 году преподавателем Кёнигсбергского университета, не получал зарплаты и жил на гонорары, которые получал от студентов — и жил более чем скромно. В то же время в Пруссии шла Семилетняя война, и в 1758 году русские войска взяли Кёнигсберг, русские офицеры стали ходить на лекции философа. Давал он и частные лекции, что помогло ему поправить материальное положение.



Что касается доказательств бытия Бога, то Кант понимал Бога как «гаранта морали», то есть вера в его понимании следовала за моралью. Влияние Канта на европейскую мысль трудно переоценить, и через триста лет после рождения он, как замечают в ГМИРе, давно не только философ, но и культурный феномен.



Выставка «Звёздное небо надо мной и моральный закон во мне», посвящённая 300-летию Иммануила Канта, открыта во входной зоне Государственного музея истории религии до 21 мая 2024. 12+

