К 150-летию первой выставки импрессионизма в Главном штабе покажут два шедевра стиля

Вы увидите эрмитажный «Городской парк в Понтуазе» (1874) Камиля Писсарро и «Бульвар Капуцинок в Париже» (1873) Клода Моне из ГМИИ им. Пушкина. Выбор неслучаен: эти картины — единственные из находящихся в России работ импрессионистов, которые были на первой выставке «Анонимного общества живописцев, скульпторов и гравёров» в 1974 году.

На той самой легендарной первой выставке импрессионистов в мастерской фотографа Надаля на бульваре Капуцинок было порядка ста пятидесяти работ. Две трети участников проекта впоследствии были забыты, но многие сегодня знамениты: Эдгар Дега, Клод Моне, Берта Моризо, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, Поль Сислей, Пьер Сезанн. Само по себе объединение этих художников как будто в единую группу ни о чём не говорит: все они были разными, с разным бэкграундом и творческими задачами. Клод Моне создавал серии работ, пытаясь уловить малейшие изменения световоздушной среды и опирался на пленэр, а Эдгар Дега был студийным художником, опирался на классический рисунок и часто изображал искусственный свет. Огюст Ренуар и вовсе после периода собственно импрессионизма увлёкся академистом Энгром (впрочем, Ренуар не владел, как Энгр, навыками построения традиционной композиции, поэтому его «энгровский» период выглядит довольно наивно).

Вот и в двух картинах, которые вы увидите в Главном штабе, куратор Ольга Леонтьева видит два разных прочтения импрессионистского метода. Эрмитажная картина, работа Камиля Писсаро, — изображение небольшого уголка природы в небольшом городке, жанровая вещь с ненавязчивой поэтикой размеренного провинциального досуга. Картина Моне, напротив, более масштабна и изображает «выхваченный» момент движения, жизни мегаполиса. Ощущение движения подчёркивают крупные мазки и диагональ света.

Влияние импрессионизма на развитие живописи сложно переоценить — его называют первым модернистским стилем, хотя вернее было бы сказать, что это был последний стиль, опиравшийся на традиционную живописность в представлении Нового времени. Включив воображение, вы несомненно сможете ощутить на выставке потенциал и особую свежесть живописи импрессионизма.



Выставка «К 150-летию Первой выставки импрессионистов» пройдёт в зале Клода Моне (№ 403) Главного штаба с 28 апреля по 21 июля 2024 года. 0+

