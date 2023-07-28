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    Прилёт и взрыв попали на видео. В соцсетях показывают кадры из центра Таганрога

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    Телеграм-каналы публикуют кадры, на которых, как утверждается, снят взрыв при ракетной атаке в центре Таганрога 28 июля.

    Момент падения обломков попал на видеорегистратор одного из автомобилей. Здание с колоннами похоже на Таганрогский художественный музей на пересечении Александровской улицы и Лермонтовского переулка. На его территорию, как сообщали власти Ростовской области, пришёлся эпицентр взрыва.

    По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по жилой инфраструктуре переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Её перехватили в воздухе.

    Следственный комитет возбудил дело о теракте. По информации следствия, пострадали 13 человек. Голубев ранее сообщал, что госпитализированы девять пострадавших, одну из них прооперировали.

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