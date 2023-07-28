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    Минобороны заявило об украинском следе во взрыве в Таганроге

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    Система ПВО обнаружила и перехватила в Таганроге украинскую ракету, удар которой был нацелен на «жилую инфраструктуру города». Об этом 28 июля сообщило Минобороны России.

    На территории Таганрога упали обломки. Речь идет о переоборудованном варианте «зенитной ракеты комплекса ПВО С-200», говорится в сообщении.

    Минобороны РФ называет произошедшее «террористической атакой». В ведомстве отмечают, что повреждения получили несколько зданий. Ранены мирные жители.

    Информация о взрывах в Таганроге начала поступать около 16 часов дня.

    Как сообщил губернатор Ростовской области, эпицентр пришелся на городской художественный музей. Повреждена, в частности, одна из стен здания. Есть и другие разрушения.

    Официально власти заявили о том, что ранения различной степени тяжести получили 15 человек. В основном травмы нетяжелые. В больницах находятся 9 пострадавших.

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    ТаганрогВзрыв
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