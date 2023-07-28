Ракетная атака на Таганрог стала уголовным делом о теракте

Уголовное дело по статье «Террористический акт» возбуждено после ракетной атаки на Таганрог в Ростовской области.
«В результате детонации ракеты над жилыми кварталами и падения обломков 13 мирных жителей получили ранения, поврежден ряд домов и административные здания», — сообщили в Следственном комитете РФ.
Следствие устанавливает конкретные подразделения ВСУ и тех, кто причастен к атаке на Таганрог. Тип ракеты на данный момент неизвестен, в заявлении ведомства отмечено, что она имеет «высокие поражающие свойства». Необходимые экспертизы будут назначены в ближайшее время.
Система ПВО сработала в Таганроге около четырёх часов дня. В Минобороны заявили, что обнаружена и перехвачена украинская ракета, нацеленная на жилую инфраструктуру. По данным военных, речь идёт о ракете комплекса С-200 «в переоборудованном ударном варианте». О случившемся доложили Владимиру Путину.
Обломки упали на территории города. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, эпицентр пришелся на Таганрогский художественный музей. У него петербургские корни.
Ранее сообщалось о 15 пострадавших. Голубев говорил, что, по данным на 18:00, в больницы доставлено 12 человек. Из них девять госпитализировано, одного продолжали осматривать, ещё двое отказались от госпитализации. Одну из пострадавших уже прооперировали — у неё черепно-мозговая травма. Детей среди раненых нет.