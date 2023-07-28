От обломков ракеты пострадал Таганрогский художественный музей. У него петербургские корни

Падение обломков ракеты в Таганроге пришлось на территорию местного художественного музея — а именно его филиала, отданного под показ искусства
Коллекция образованного в 1898 году Таганрогского художественного музея — это 7 тысяч единиц хранения. В том числе работы главных русских художников
Однако пространство особняка на Александровской улице позволяло показывать только 10% коллекции — и в 2019 году музею выделили еще одно здание — бывшее здание Государственного банка в Лермонтовском переулке — для размещения экспозиции «Искусство XX–XXI веков». Судя по афише, там же проводятся детские мастер-классы. Именно территорию этого филиала и повредили обломки ракеты: разрушена стена, кровля и хозпостройки на территории.
Если углубляться в историю, сама идея создания в Таганроге музея — тогда еще просто городского (художественный музей из него будет выделен позже, уже в советские годы) — принадлежала небезызвестному уроженцу этого города Антону Чехову. А ходатайствовал о передаче туда произведений искусства известных мастеров живописи по его просьбе Илья Репин. Так, неоднократно картины в Таганрог передавала петербургская Академия художеств — в том числе работы Ивана Билибина, Алексея Саврасова. Петербургское общество имени Архипа Куинджи выделило музею этюды мастера.
Как и многие региональные музеи в эпоху национализации, в
В Великую Отечественную музей пострадал — некоторые шедевры были утрачены, разграблена коллекция фарфора. В советские годы музею помогали московские коллекционеры, передавая работы «первого ряда», — в итоге сформировалась полноценная картина развития отечественного искусства.
В 1968 году коллекция живописи была выделена в отдельную Таганрогскую картинную галерею, которая в 2003 году была переименована в художественный музей. По данным за 2021 год, музей посетило около 40 тысяч человек.