    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, ю-з

    751мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.98eur99.96

    Музеи

    От обломков ракеты пострадал Таганрогский художественный музей. У него петербургские корни

    1743
    5 комментариев

    Падение обломков ракеты в Таганроге пришлось на территорию местного художественного музея — а именно его филиала, отданного под показ искусства XX века и современных авторов. Между тем у самого музея с Петербургом — крепкая историческая связь.

    Коллекция образованного в 1898 году Таганрогского художественного музея — это 7 тысяч единиц хранения. В том числе работы главных русских художников ХVIII–ХХ веков — Алексея Антропова, Федора Рокотова, Ильи Репина, Василия Сурикова, Ивана Шишкина, Исаака Левитана и других. Домом для них стал особняк Хандрина последней трети XIX века — с камерными залами, сохранившими свой исторический облик. Во внутреннем дворике музея экспонируется итальянская мраморная скульптура.

    Однако пространство особняка на Александровской улице позволяло показывать только 10% коллекции — и в 2019 году музею выделили еще одно здание — бывшее здание Государственного банка в Лермонтовском переулке — для размещения экспозиции «Искусство XX–XXI веков». Судя по афише, там же проводятся детские мастер-классы. Именно территорию этого филиала и повредили обломки ракеты: разрушена стена, кровля и хозпостройки на территории.

    Если углубляться в историю, сама идея создания в Таганроге музея — тогда еще просто городского (художественный музей из него будет выделен позже, уже в советские годы) — принадлежала небезызвестному уроженцу этого города Антону Чехову. А ходатайствовал о передаче туда произведений искусства известных мастеров живописи по его просьбе Илья Репин. Так, неоднократно картины в Таганрог передавала петербургская Академия художеств — в том числе работы Ивана Билибина, Алексея Саврасова. Петербургское общество имени Архипа Куинджи выделило музею этюды мастера.

    Как и многие региональные музеи в эпоху национализации, в 1920-е годы Таганрогский художественный музей получил картины из главных сокровищниц страны, включая Русский музей. В ту пору из собраний ему было передано под сотню произведений известных художников, включая картины Ивана Айвазовского и Владимира Маковского.

    В Великую Отечественную музей пострадал — некоторые шедевры были утрачены, разграблена коллекция фарфора. В советские годы музею помогали московские коллекционеры, передавая работы «первого ряда», — в итоге сформировалась полноценная картина развития отечественного искусства.

    В 1968 году коллекция живописи была выделена в отдельную Таганрогскую картинную галерею, которая в 2003 году была переименована в художественный музей. По данным за 2021 год, музей посетило около 40 тысяч человек.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    МузеиВыставкаТаганрог
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close