От обломков ракеты пострадал Таганрогский художественный музей. У него петербургские корни

Падение обломков ракеты в Таганроге пришлось на территорию местного художественного музея — а именно его филиала, отданного под показ искусства XX века и современных авторов. Между тем у самого музея с Петербургом — крепкая историческая связь.



Коллекция образованного в 1898 году Таганрогского художественного музея — это 7 тысяч единиц хранения. В том числе работы главных русских художников ХVIII–ХХ веков — Алексея Антропова, Федора Рокотова, Ильи Репина, Василия Сурикова, Ивана Шишкина, Исаака Левитана и других. Домом для них стал особняк Хандрина последней трети XIX века — с камерными залами, сохранившими свой исторический облик. Во внутреннем дворике музея экспонируется итальянская мраморная скульптура.

