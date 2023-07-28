Владимиру Путину доложили о взрыве в Таганроге

Президенту России Владимиру Путину, который сейчас находится в Петербурге на саммите Россия — Африка, доложили о ракетном обстреле Ростовской области. Об этом 28 июля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



Пескову также задали вопрос, даны ли президентом какие-либо поручения руководству МЧС в связи со случившимся, на что он ответил: «Слава богу, нет жертв, по крайней мере, что сейчас известно», пишет ТАСС.



Днем в центре Таганрога прогремел взрыв у кафе «Чехов сад». Пострадал городской художественный музей, а также трехэтажный жилой дом. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что причиной, предположительно, была ракета. Минобороны РФ подтвердило эту информацию. В центре города ввели режим чрезвычайной ситуации.

