    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 15

    3 м/с, с-з

    750мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.02eur100.22

    Губернатор Ростовской области Голубев: ПВО поразили вторую ракету в Азовском районе

    2453
    11 комментариев

    Второй раз за пару часов сработала система ПВО в Ростовской области. Об этом 28 июля заявил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

    По его словам, инцидент произошел в другом районе региона. «Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты — на этот раз в Азовском районе», — написал он.

    Голубев отметил, что последствия произошедшего пока уточняются.

    Напомним, что система ПВО сработала в Таганроге около 16 часов. Информацию о произошедшем подтвердило Минобороны России. По словам Голубева, эпицентр был в районе художественного музея Таганрога. Ранены 15 человек, 9 из них были доставлены в стационары.

    Дополнение на 18:00:

    Как сообщил Владимир Голубев в своем телеграм-канале, инцидент произошел в селе Самбек (Неклиновский район Ростовской области) примерно в 17:28. В доме номер 10, расположенном на Восточной улице, «металическим предметом пробило крышу». Он добавил, что никто не пострадал.

    Минобороны России назвало произошедшее «повторной попыткой террористической атаки». Украинская ракета была перехвачена в районе Азова.

    ЛАЙК0
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 11

    Гость28 Июл 2023 в 18:31
    Эх Василий...
    +0−0
    Гость28 Июл 2023 в 18:31
    Эх, Вася...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close