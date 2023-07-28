Губернатор Ростовской области Голубев: ПВО поразили вторую ракету в Азовском районе

Второй раз за пару часов сработала система ПВО в Ростовской области. Об этом 28 июля заявил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.



По его словам, инцидент произошел в другом районе региона. «Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты — на этот раз в Азовском районе», — написал он.

Голубев отметил, что последствия произошедшего пока уточняются.

Напомним, что система ПВО сработала в Таганроге около 16 часов. Информацию о произошедшем подтвердило Минобороны России. По словам Голубева, эпицентр был в районе художественного музея Таганрога. Ранены 15 человек, 9 из них были доставлены в стационары.