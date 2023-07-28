Губернатор Ростовской области Голубев: ПВО поразили вторую ракету в Азовском районе

Второй раз за пару часов сработала система ПВО в Ростовской области. Об этом 28 июля заявил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.
По его словам, инцидент произошел в другом районе региона. «Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты — на этот раз в Азовском районе», — написал он.
Голубев отметил, что последствия произошедшего пока уточняются.
Напомним, что система ПВО сработала в Таганроге около 16 часов. Информацию о произошедшем подтвердило Минобороны России. По словам Голубева, эпицентр был в районе художественного музея Таганрога. Ранены 15 человек, 9 из них были доставлены в стационары.
Дополнение на 18:00:
Как сообщил Владимир Голубев в своем телеграм-канале, инцидент произошел в селе Самбек (Неклиновский район Ростовской области) примерно в 17:28. В доме номер 10, расположенном на Восточной улице, «металическим предметом пробило крышу». Он добавил, что никто не пострадал.
Минобороны России назвало произошедшее «повторной попыткой террористической атаки». Украинская ракета была перехвачена в районе Азова.