В центре Таганрога после взрыва ввели режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации введут в центре Таганрога после взрыва ракеты. Об этом 28 июля сообщил глава администрации города Андрей Фатеев в своем телеграм-канале.
Система ПВО сработала в Таганроге около 16 часов. Информацию о произошедшем подтвердило Минобороны России, заявившее, что была сбита украинская ракета комплекса С-200 «в переоборудованном ударном варианте».
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, эпицентр был в районе городского художественного музея. Ранены 15 человек, 9 из них были доставлены в стационары.
Позже стало известно, что российские системы ПВО перехватили вторую ракету в Азовском районе региона.