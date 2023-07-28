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    В центре Таганрога после взрыва ввели режим чрезвычайной ситуации

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    9 комментариев

    Режим чрезвычайной ситуации введут в центре Таганрога после взрыва ракеты. Об этом 28 июля сообщил глава администрации города Андрей Фатеев в своем телеграм-канале.

    Система ПВО сработала в Таганроге около 16 часов. Информацию о произошедшем подтвердило Минобороны России, заявившее, что была сбита украинская ракета комплекса С-200 «в переоборудованном ударном варианте».

    По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, эпицентр был в районе городского художественного музея. Ранены 15 человек, 9 из них были доставлены в стационары.

    Позже стало известно, что российские системы ПВО перехватили вторую ракету в Азовском районе региона.

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    Комментарии 9

    Гость28 Июл 2023 в 20:00
    третья ракета, ждём-с....
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