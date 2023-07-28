Взрыв ракеты в Таганроге. Что известно к этому часу

Взрыв прогремел в центре Таганрога около четырех часов дня 28 июля. Изначально ходили слухи о взрывном устройстве в кафе, но позже власти заявили, что причиной была сбитая ракета.



Что случилось



Кадры разрушений в центре Таганрога появились в социальных сетях около четырех часов дня. На них видны покореженные конструкции, выбитые окна и воронка во дворе у кафе «ЧеховСад». Место взрыва оцепили специальные службы, полиция начала отгонять зевак.

