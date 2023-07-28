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    Взрыв ракеты в Таганроге. Что известно к этому часу

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    18 комментариев
    Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области
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    Взрыв прогремел в центре Таганрога около четырех часов дня 28 июля. Изначально ходили слухи о взрывном устройстве в кафе, но позже власти заявили, что причиной была сбитая ракета.

    Что случилось

    Кадры разрушений в центре Таганрога появились в социальных сетях около четырех часов дня. На них видны покореженные конструкции, выбитые окна и воронка во дворе у кафе «ЧеховСад». Место взрыва оцепили специальные службы, полиция начала отгонять зевак.

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что у дома 22 по Лермонтовскому переулку предположительно взорвалась ракета. Сильнее всего досталось Таганрогскому художественному музею, у которого пострадала кровля и стена. Также взрывной волной выбило рамы в окнах и на балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома.

    Что взорвалось

    Министерство обороны РФ подтвердило сообщение губернатора Голубева и уточнило, что российские средства ПВО сбили переоборудованную в ударный вариант украинскую зенитную ракету комплекса С-200, «удар которой был нацелен на жилую инфраструктуру города».

    Позже Минобороны сообщило о перехвате второй ракеты в районе города Азова Ростовской области, обломки которой упали в безлюдной местности.

    Кто пострадал

    В результате инцидента никто не погиб. 15 человек получили ранения, из которых девять пострадавших доставили в больницы. Их состояние медики оценивают как средней и легкой степени тяжести. На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

    Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

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    ТаганрогСбитая ракета в ТаганрогеПВО
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    Комментарии 18

    Гость28 Июл 2023 в 18:24
    Швеллерша то цела?
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