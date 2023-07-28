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    «Взорвалась ракета». Губернатор Ростовской области прокомментировал ЧП в Таганроге

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    Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал инцидент в центре Таганрога. 28 июля в своем телеграм-канале он написал о взрыве ракеты.

    «В центре Таганрога по адресу переулок Лермонтовский, 22, у кафе «Чехов сад» взорвалась, предположительно, ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых», — написал Голубев.

    По словам главы региона, четверо получили легкие ранения от осколков стекла. Дополнительная информация уточняется.

    Ранее ТАСС сообщил о 12 пострадавших.

    Дополнение на 16.57: губернатор Голубев уточнил число пострадавших — их 15. У всех, по словам главы региона, легкие ранения от осколков. Жертв по-прежнему нет.

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    ТаганрогВзрыв
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