«Взорвалась ракета». Губернатор Ростовской области прокомментировал ЧП в Таганроге

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал инцидент в центре Таганрога. 28 июля в своем телеграм-канале он написал о взрыве ракеты.
«В центре Таганрога по адресу переулок
По словам главы региона, четверо получили легкие ранения от осколков стекла. Дополнительная информация уточняется.
Ранее ТАСС сообщил о 12 пострадавших.
Дополнение на 16.57: губернатор Голубев уточнил число пострадавших — их 15. У всех, по словам главы региона, легкие ранения от осколков. Жертв по-прежнему нет.