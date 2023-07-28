В центре Таганрога зияет воронка. Сообщается о пострадавших

В результате инцидента в центре Таганрога пострадали как минимум 12 человек. Об этом 28 июля сообщает ТАСС.
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По данным портала 161.RU, взрыв прогремел у ресторана «ЧеховСад». На опубликованных кадрах видны покореженные конструкции, выбитые окна и воронка во дворе. Местные власти и экстренные службы официальных комментариев пока не давали.
Место взрыва в данный момент находится в оцеплении. Полиция и МЧС разгоняют зевак.
О взрывах в Таганроге начали сообщать около четырех часов дня.